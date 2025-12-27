Сочинский отель нанял на работу «профессиональную отдыхающую»

Сочинский отель нанял на работу «профессионального отдыхающего» – так называлась вакансия, которую работодатель разместил на одном из рекрутинговых сайтов. Среди обязанностей были перечислены полный чекап организма, сеансы релаксации, персональные тренировки и многое другое. Предлагали 8-часовой рабочий день, при этом – никаких требований к профессиональному опыту. Искать начали еще в ноябре, откликнулись около 1,5 тыс. кандидатов, а в «финал» попали всего 20 человек.

«Был важен не только опыт работы в сфере туризма или управления, выбирали и личные истории людей. Искали тех, кому действительно нужна своеобразная перезагрузка», – поделилась с программой «Вести. Сочи» коммерческий директор отеля Кристина Мишенина.

Молодая мама Оксана Уварова, которая в итоге получила эту «работу мечты» рассказала, что уже приступила к обязанностям. Каждый день она посещает медицинские процедуры, спа-центр, бассейн с тренажерами, баню и ресторан. Свои впечатления записывает в специальный журнал. Работодатель уверяет, что эти записи он будет учитывать для улучшения качества услуг. Если эксперимент посчитают удачным, то такие вакансии на курорте будут появляться регулярно.

Сколько платят за такую работу, в объявлении о вакансии не говорилось, но, когда шел отбор, называлась сумма 100 тыс. руб. в неделю.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» восприняли эту историю скептически. Многие высказали мнение, что «профессиональный отдыхающий» даже если и найдет недостатки, то вряд ли захочет говорить о них своему работодателю.

Ранее мы написали, что «Сочи Парк» в Сириусе ищет исполняющую обязанности Бабы-яги. Предлагается официальное трудоустройство, соцпакет, жилплощадь и хорошая зарплата – 250 тыс. руб. до вычета налогов.