Маршрут выходного дня: Железноводск

Железноводск – небольшой курорт Кавказских Минеральных Вод. Он не так известен, как другие города КМВ, хотя здесь очень красиво, уютно и интересно. Железноводск обязательно нужно посетить, чтобы полюбоваться панорамами курортного озера Тридцатка, пройтись по невероятно длинной Каскадной лестнице, погулять по терренкурам по склонам гор, зайти в питьевые галереи, сфотографировать необычные арт-объекты и просто подышать чистым воздухом. Рассказываем про главные достопримечательности Железноводска.

© Quto.ru

Железноводск

В 1810 году на склоне горы Железной врач Фёдор Петрович Гааз обнаружил два минеральных источника – этот год и считается датой основания нового города-курорта. Через несколько лет здесь появились первые купальни, а к 1856 году в Железноводске было найдено 25 выходов минеральной воды. В 1891 году в этой местности насчитывалось 130 дворов. Здесь начали строить гостиницы, а врачи, сдавая больным свои квартиры, создавали клиники. В 1921 году начали открываться первые санатории.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Железноводска 1550 км пути мимо Домодедово , Ступино и Каширы, а потом можно поехать либо через Воронеж, Ростов-на-Дону и Армавир, либо через Тамбов, Волгоград и Элисту. От Железноводска до Пятигорска ещё 20 км, между этими городами курсируют маршрутки (каждый день) и электрички (по выходным).

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Гора Железная

Железноводск расположен у подножия горы Железная, на её склонах находятся все яркие достопримечательности города и сконцентрирована курортная жизнь. Завораживающий вид на гору Железная, а также на горы Развалка, Змейка и Бештау открывается с набережных Курортного озера.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Курортное озеро (озеро Тридцатка)

Курортное озеро в Железноводске (его также называют озеро 30-ка – рядом находится санаторий им. 30-летия Победы) – это искусственно созданный водоём. В 1954 году был вырыт котлован, который заполнился водами из горных ручьёв. В 2020-м территорию вокруг озера Тридцатка благоустроили: здесь появились красивые набережные, скамейки для отдыха, арт-объекты, детские площадки и т.д. В сезон работает лодочная станция. После продления Каскадной лестницы Курортное озеро 30-ка стало одной из главных достопримечательностей Железноводска, ведь теперь от него через площадь Ferrum и лестницу можно комфортно пройти до Смирновского источника.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Сердце Железноводска и другие арт-объекты

При подходе к Курортному озеру со стороны санатория им. 30-летия Победы вы увидите символ Кавказских Минеральных Вод - Орла, терзающего змею. Чуть ниже, прямо в озере, установлен арт-объект Рыбак и кот. Также у озера вы увидите Курортницу, Девушку на велосипеде, Снежного барса, Рояль в кустах и башню под названием Сердце Железноводска.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Остров Гулливеров

По мосту Влюблённых с набережной можно пройти на небольшой остров Гулливеров, на котором размещены миниатюрные копии гор Кавказских Минеральных Вод.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Площадь Ferrum

Центральная набережная Курортного озера плавно переходит в площадь Феррум. Здесь на плитке выложены огромные обозначения химических элементов, которыми богаты воды минеральных источников города Железноводска. Главное место занимает Ferrum (Fe 26) – железо.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Каскадная лестница

От площади Феррум поднимитесь по Каскадной лестнице к Смирновскому источнику. Верхняя часть лестницы была построена в 1931-1936 годах, она ведёт от источника к скульптуре Орёл, терзающий змею. В 2019 году была достроена нижняя часть, и теперь длина лестницы составляет 860 метров. Каскадная лестница – яркая достопримечательность Железноводска. А ещё с её площадок открываются красивые панорамные виды.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Бювет-Книга

Примерно посередине лестницы находится Бювет-Книга, на стенах здания написаны отрывки из произведений М. Ю. Лермонтова, жизнь которого была тесно связана с Кавказскими минеральными водами.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

На Каскадной лестнице размещены несколько фонтанов, барельефы с портретами Александра I, А. П. Ермолова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Л. Н. Толстого, бюст доктора Ф. П. Гааза.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Терренкуры

Ещё не доходя до Смирновского источника, вы можете свернуть с Каскадной лестницы на второй и третий терренкуры. На территории Курортного парка в Железноводске, который является частью большого Бештаугорского лесного массива, есть три терренкура – так называются лечебные пешеходные маршруты разной протяжённости и уровня сложности. Терренкур № 3 – самый длинный, он ведёт к подножию горы Развалка и пещере Вечной мерзлоты. Также в парке есть экологическая тропа на вершину горы Железной.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Смирновский источник

Поднявшись наверх по Каскадной лестнице, вы окажетесь у Смирновского источника – он получил своё название по фамилии врача С. А. Смирнова, одного из основоположников научной бальнеологии. Над источником возведена питьевая галерея. Перед ним расположен фонтан в виде гигантских кружек-бюветниц. От Смирновского источника также можно пройти к терренкурам №1, 2 и 3.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Славяновский источник

Повернув от Смирновского источника налево, вы пройдёте к Славяновскому источнику – его обнаружил учёный-гидрогеолог Н. Н. Славянов.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Пушкинская галерея

Идите дальше, и вы окажетесь у главной достопримечательности Железноводска – у Пушкинской галереи. Это воздушное голубое здание напомнит вам Лермонтовскую галерею в Пятигорске.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Пушкинский сквер

Справа от Пушкинской галереи вы увидите Пушкинский сквер и памятник А. С. Пушкину. От Пушкинской галереи можно спуститься вниз в сквер Купеческого и на Парковую улицу, но мы продолжаем изучение города-курорта и идём налево.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Дворец Эмира Бухарского

Сеид Абдулахад-хан правил Бухарой с 1885 года в тесном сотрудничестве с российским императором. Впервые эмир Бухарский посетил Кавказские Минеральные Воды в 1894 году, а к лечебному сезону 1909 года в Железноводске была построена дача эмира Бухарского - строение дворцового типа в псевдомавританском стиле. Позднее здесь располагался эвакогоспиталь и разные санатории.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Знаки зодиака и Музыкальная ротонда

Практически напротив дворца Эмира Бухарского установлен необычный арт-объект Знаки зодиака. Рядом – старинная Музыкальная беседка-ротонда (1870-е годов), где раньше играл оркестр.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Лермонтовский источник

Пройдите дальше по улице Лермонтова, она приведёт вас в Лермонтовский сквер. Здесь установлен памятник поэту. Рядом находится источник № 1, открытый Ф. П. Гаазом в 1810 году. В год 150-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова источник № 1 переименовали в Лермонтовский. Михаил Юрьевич снимал в Железноводске квартиру, принимал лечебные ванны и провёл здесь последний день своей жизни.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Смотровая площадка у санатория Горный воздух

Далее улица Лермонтова приведёт вас к смотровой площадке у санатория Горный воздух. Отсюда можно полюбоваться панорамным видом на горы.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Ванны Островского

Идите обратно и у дома М.Ю. Лермонтова поверните направо, чтобы спуститься к Островским ваннам. Это одна из самых красивых достопримечательностей Железноводска. Здание ванн Островского было построено в 1893 году в неомавританском стиле и стало первым капитальным ванным зданием Железноводска. Название было дано в честь государственного деятеля Российской империи Михаила Николаевича Островского - брата драматурга А. Н. Островского.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Площадь Ленина и улица Чайковского

Рядом с Островскими ваннами расположена площадь Ленина с памятником В. И. Ленину и улица Чайковского, на которой вы увидите симпатичную ротонду и разнообразные арт-объекты.

Аллея Любви и Западный бювет

В 2022 году открылась аллея Любви - новая достопримечательность Железноводска, которая оформлена фонтаном, арт-объектами, скамейками для отдыха и пр. Один из её основных арт-объектов - руки в виде сердца, составленные из кружек-бюветниц - символа Железноводска. Аллея Любви ведёт к Западному питьевому бювету.