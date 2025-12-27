Как изменились предпочтения российских туристов в 2025 году

В 2025 году россияне стали вдвое чаще отправляться в путешествия выходного дня, отдавая предпочтения коротким поездкам по ближайшим регионам, историческим городам и природным локациям. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий Туту Юрий Вьюшин.

© РИА Новости

«Самым популярным направлением для коротких путешествий стала Москва: туда купили 18% билетов на автобусы, самолеты и поезда. Далее следуют Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область, Нижегородская область, а также Свердловская область и Ставропольский край», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что средняя продолжительность поездки на выходные по этим направлениям составляет два дня.

«Дольше — на три дня — остаются в Санкт-Петербурге, а также Краснодарском и Ставропольском краях. При этом средняя стоимость такого путешествия составила 21 тысячу рублей. Также среди регионов, в которые россияне стали чаще совершать поездки выходного дня, оказались Амурская, Тверская, Калужская и Вологодская области: эти регионы встретили в пять раз больше путешественников. Костромская, Тульская, Рязанская области — в четыре раза больше», — отметил Вьюшин.

По мнению директора по развитию, самыми активными любителями отдыха в выходные являются жители двух столиц.

«В топ-10 любителей путешествовать по родной стране входят также жители Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Калининграда, Тамбова, Воронежа, Ханты-Мансийска и Екатеринбурга. Поездками выходного дня заинтересовались зумеры: их доля в структуре таких путешествий выросла с 25% в 2024 году до 31% в 2025. Еще треть коротких поездок приходится на миллениалов, четверть — на поколение X, и самая малая часть — на бумеров. Каждое десятое путешествие совершили дети младше 18 лет», — высказался он.

Специалист заявил, что путешественники выходного дня останавливаются в апартаментах или у друзей и родственников, а передвигаются на машине, чтобы не подстраиваться под расписание и строить маршрут под себя.