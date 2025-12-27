В Госдуму внесен доработанный закон о туристических агрегаторах

В Госдуму внесен обновленный проект закона о туристических агрегаторах. Он уточняет признаки туроператорской и турагентской деятельности, которые могут возникнуть у агрегаторов.

Так, оформление и оплата от своего имени пакета из перевозки и размещения для одного клиента признается туроператорской деятельностью и допускается в случае внесения сведений об агрегаторе в единый федеральный реестр туроператоров. При этом оформление аналогичных услуг через договоры комиссии или напрямую между клиентом и поставщиком не делает владельца агрегатора туроператором.

Заключение с туристом договора о реализации тура с возможностью оплаты считается турагентской деятельностью и требует регистрации в реестре турагентов.

Агрегатор обязан указывать сведения о включении туроператоров и турагентов в официальные реестры, но не несет ответственности за неоказание услуг, информация о которых размещена на его площадке.

Основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов напоминает, что законопроект был доработан после того, как предыдущий вариант в ноябре получил отрицательное заключение профильного комитета Госдумы.

«В новой версии более отчетливо прописаны характеристики турагентской и туроператорской деятельности, которые возникают у агрегаторов в случае реализации раздельных туристических услуг. При этом норма об освобождении агрегатора от ответственности за оказанные услуги поставщиков в законопроекте осталась», – прокомментировал TourDom.ru юрист.

Он добавил, что в существующем виде законопроект имеет перспективы быть одобренным.

Напомним, первоначальная версия законопроекта об агрегаторах поступила в Госдуму в конце сентября. Она предполагает внесение в отраслевой закон новой статьи «Особенности реализации туристского продукта и (или) услуг с использованием агрегатора информации о туристских продуктах и (или) услугах».