Какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве и Санкт-Петербурге

Синоптики рассказали, какая погода ждет в начале новогодних каникул туристов в Москве и Петербурге. Наступление 2026 года в столице будет отмечено морозной и снежной погодой. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, последние дни декабря ожидаются умеренно холодными: днем – около -5, ночью – до -10, а в новогоднюю ночь морозы в столице усилятся до -15. Снег будет идти ежедневно, и к праздничной полуночи сугробы в Москве подрастут еще на 6–7 см, достигнув климатической нормы – 19 см. В Гидрометцентре сообщают, что первые двое суток 2026 года в Москве и области прогнозируются холодными – днем до -15 и со снегом.

В Санкт-Петербурге температура воздуха в новогоднюю ночь может опуститься до -10 градусов, холодная погода сохранится и в первые дни каникул. В последние дни отмечалась оттепель, но уже сегодня вечером температура воздуха понизится до отрицательных значений, а дождь перейдет в снег. Снегопады продлятся минимум до 1 января. Но небольшие – «завалить» не должно. А к Рождеству ожидается очередной циклон и потепление.

