Побыть туристом в своем городе: пять идей для staycation в Москве

В ноябре Ассоциация туроператоров России поделилась статистикой, согласно которой большую долю туров в Москву забронировали сами москвичи. У этого явления уже есть свое название – staycation, производное из двух английских: stay и vacation. Это отпуск, во время которого человек решает остаться в своем городе и взглянуть на него глазами туриста. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, какие у такого отдыха преимущества, и поделится идеями, как москвичу взять максимум от туристической столицы.

Преимущества staycation

Туристические возможности столицы без преувеличения стремятся к бесконечности. Вот только заметить их сложно, если изо дня в день курсируешь по маршруту дом – работа – спортзал – дом. Отпуск в родном городе – это повод замедлиться, не спеша погулять даже знакомыми маршрутами, рассмотреть архитектуру, заглянуть в музеи и галереи, мимо которых ходишь на работу, и выпить свой латте не на бегу из картонного стаканчика, а из красивой чашки и даже с десертом.

Выбирая staycation, вы освобождаетесь от кучи организационных вопросов: не нужно разбираться, как здесь работает транспорт, где находится ближайший магазин и какая цена за ужин в ресторане считается приемлемой. Кроме того, близкие и друзья живут неподалеку, и, наконец, можно найти время, чтобы пересечься с теми, с кем это редко удается в суете рабочих будней.

Остановиться в отеле

Для усиления эффекта "я в путешествии" можно переехать из своей квартиры в отель в центре, как большинство туристов обычно предпочитают делать в путешествиях. Цены на проживание в пределах Бульварного кольца начинаются в среднем от 3 000 рублей в сутки за номер на двоих в трехзвездочном отеле. Номер в пятизвездочном с бассейном и спа в той же локации будет стоить примерно от 13 тысяч в сутки.

Прогуляться по неочевидным местам

Идея отправляться куда глаза глядят, без плана и цели – прекрасная и, в отличие от незнакомых городов, более безопасная, ведь шансы заблудиться стремятся к нулю. Впрочем, маршрут можно выбрать и заранее, например, один из беспроигрышных вариантов – начать со Старого Арбата.

На самом Арбате часто толпы туристов, но если сворачивать в переулки, их можно избежать. Там сохранились старинные особняки и атмосфера старой Москвы: например, в Кривоарбатском переулке расположен необычный одноквартирный особняк архитектора Константина Мельникова с окнами-бойницами, а на углу Трубецкого и Дурновского переулков можно увидеть пейзаж Василия Поленова с картины "Московский дворик".

За атмосферой старой Москвы также можно прогуляться в Крутицкое патриаршее подворье (ближайшее метро – "Пролетарская"), где сохранились особняки и храмы 17–19-го веков, или в поселок художников на "Соколе" – островок уютного малоэтажного строительства.

Сходить в музей

Мастхэв любой туристической поездки – это поход в музей. Отличный повод посетить, например, Третьяковку, особенно если в последний раз вы там были со школьной экскурсией. Кстати, до 18 января там работает выставка Карла Брюллова, а 24 декабря откроется любопытная выставка "Авангард и икона" о пересечении этих двух явлений русского искусства (выставка Карла Брюллова – 900 рублей, постоянная экспозиция – 700 рублей). В Пушкинском музее до 15 марта открыта выставка Марка Шагала, однако важно помнить: с ней связан большой ажиотаж, билеты нужно "ловить", вход на постоянную экспозицию – 600 рублей.

Сходить в библиотеку

Современные московские библиотеки – мало того что удобный сервис для желающих взять книгу, но и очень уютные пространства. Многие расположены в красивых особняках, там можно посидеть с книгой, выпить кофе и сходить на лекцию, книжные обсуждения, выставку или концерт.

Одна из самых атмосферных библиотек в Москве – читальня имени Тургенева в Бобровом переулке. Это первая городская бесплатная библиотека столицы, она занимает целый особняк 19-го века, а в ее залах сохранились интерьеры с лепниной, паркетом и старинными люстрами, есть уютный дворик с настольным теннисом и террасой (открыт летом) и кафе, в котором подают какао с перцем.

Посмотреть "Щелкунчика"

Купить билет на самый популярный новогодний балет в Большой театр – задачка со звездочкой, билеты на него разлетаются стремительно и за огромные суммы. Однако "Щелкунчика" неплохо ставят и в других местах, и новогоднее настроение с театральным вайбом можно получить за куда меньшие деньги. Например, в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко билеты стоят от 12 тысяч рублей, в Концертном зале "Москва" – от 2 500 рублей, а в "Театре на Таганке" – от 1 000 рублей.

Покататься на кораблике

Круизы – это больше летнее развлечение, но зима в этом году (по крайней мере, пока) не совсем настоящая: навигация продолжается, а на теплоходах есть теплые крытые палубы. Например, прогулки на яхте с ужином и живой музыкой обойдутся в среднем от 2 300 рублей

Поплавать в бассейне под открытым небом

Плавать в бассейне зимой – это особое удовольствие: от теплой воды идет пар, а потом приятно зайти погреться в сауну. Один из самых известных и оттого самых многолюдных открытых круглогодичных бассейнов в Москве – "Чайка". Это целый комплекс из трех бассейнов под открытым небом (один из них олимпийский 50-метровый), есть сауны и ледяная купель. Билет на целый день стоит 2 700 рублей, на вечерний сеанс (2 часа 45 минут) – 2 000 рублей, на утренний – 1 500. Пенсионеры, дети до 18 лет и беременные предоставляют справку, для всех остальных она включена в стоимость посещения.

Другая популярная локация – "Акватория "ЗИЛ", также 50-метровый бассейн и есть сауны в раздевалках, но стоит следить за доступностью, так как здесь регулярно проходят соревнования по плаванию и в эти дни бассейн закрывается для свободного посещения. Стоимость – 700 рублей сеанс 45 минут, на три часа – 1 500 рублей по будням и 1 800 рублей – по выходным и праздникам.