Стало известно, насколько вырос турпоток в Туву за 2025 год

Республику посетили более 130 тыс. туристов, отметил глава региона

Туристический поток в Туву в 2025 году вырос в среднем на 23-25% по сравнению с 2024 годом. Республику посетили более 130 тыс. туристов, сообщил в интервью ТАСС глава региона Владислав Ховалыг.

"Туризм в Республике Тыва - одно из ключевых и наиболее динамично растущих направлений экономики. По предварительным данным, за 2025 год республику посетило более 130 тыс. туристов, что демонстрирует значительный рост - около 23-25% по сравнению с 2024 годом (105 649 поездок). Такой рост обеспечен благодаря системной поддержке инфраструктуры: создано более 20 новых коллективных средств размещения туристов, благоустроены ключевые такие природные объекты, как озера Чагытай и Дус-Холь, опять же, завершено строительство современного санаторно-курортного комплекса "Чедер", - сообщил Ховалыг.

По словам главы республики, особое место в развитии туристической привлекательности региона занимает открытие крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг", который стал не только духовным центром для верующих, но и знаковым туристическим объектом, привлекающим гостей со всей страны.

В Туве находится самая высокая в России статуя Будды, а в 2023 году был открыт самый крупный по площади в стране буддийский монастырь "Тубтен Шедруб Линг". Также регион известен своими озерами и водопадами.

В сентябре 2024 года во время рабочей поездки в Туву президент России Владимир Путин отметил, что туризм является одной из наиболее перспективных отраслей для роста экономики республики. Глава государства поставил задачу обеспечить увеличение туристического потока, расширение номерного фонда и разработку интересных туристических программ.

Полный текст интервью будет опубликован 29 декабря в 08:00 мск.