Куда пойти путешественникам в Питере

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опроверг сообщения, что город якобы потратил на новогоднее оформление в 3 раза больше, чем Москва:

«Потратили столько, сколько согласовали нам жители».

Заинтересовавшись этой темой, редакция решила узнать, какие улицы и площади украшены и где погулять в Санкт-Петербурге.

Что украсили к Новому году в Санкт-Петербурге и где гулять

Ключевые точки притяжения в новогоднюю ночь традиционные – Дворцовая площадь и Невский проспект, где обычно разворачиваются главные сцены и пешеходные зоны с подсветкой и музыкальными сетами до раннего утра. Альтернативы с меньшей плотностью толпы – площади: Московская, Ленина, Пионерская, Островского, а также Екатерининский сад с иллюминацией и фотозонами. Для атмосферных видов популярны маршруты по Дворцовой и Английской набережным, Стрелке Васильевского острова с ее световой инсталляцией «Парад планет», пляжу у Петропавловской крепости и мостам – здесь собираются любители фейерверков и петард.

Особый символ праздника – «ДедМороБус», красно-белый ретроавтобус с Дедом Морозом внутри, который в 17:00 дарит мини-концерт на Площади Восстания и затем курсирует по Невскому проспекту, раздавая сладости и исполняя новогодние хиты. Обязательны к посещению Дом Зингера с переливающимся куполом, Гостиный двор и «Пассаж» с рождественской ярмаркой-лесом, Думская башня со смотровой площадкой в зимнем стиле и Итальянский мост с «северным сиянием» и сияющим сердцем. У Казанского собора можно увидеть проекцию лика Божией Матери и рождественский вертеп.

Эпицентр празднования – Дворцовая площадь с 30-метровой ретро-елкой. Яркая ярмарка в русском стиле с деревянными теремами, арт-объектами «Русский медведь» и бесплатной каруселью ждет гостей на Манежной, Малой Садовой и Кленовой улицах. Волшебную атмосферу создают украшенные фонтаны в Салтыковском сквере и Александровском саду, а также новогодний сад со светящимися деревьями у Исаакиевского собора на Синем мосту.

Также выбирают Новую Голландию с катком и новогодним базаром, «Севкабель Порт» с ярмарками и диджей-сетами, Никольские ряды с елкой и Венецианской каруселью. На Петроградской стороне празднично украшен Каменноостровский проспект.

Катки, круизы и экскурсии

Помимо уличных прогулок, востребованы разнообразные платные развлечения. Особой популярностью пользуются катки. Помимо знаменитого льда в Новой Голландии (от 300 руб. за сеанс) и «Севкабель Порту» (от 600 руб.), в городе работает множество других площадок: исторический каток у Таврического дворца, ледовые арены в парках и даже ночные сеансы под открытым небом, которые становятся особым способом встретить Новый год. Стоит учесть, что на самые популярные площадки в праздничные дни билеты лучше бронировать заранее.

Для тех, кто хочет увидеть город с необычного ракурса, предлагаются тематические новогодние экскурсии и круизы. Классикой стали ночные теплоходные прогулки по Неве с праздничным ужином (стоимость начинается от 4 тыс. руб. за столик на двоих, плюс отдельная цена за ужин). С воды открывается захватывающий вид на праздничную подсветку набережных, мостов и архитектурных доминант. Сухопутные экскурсии также не отстают: можно отправиться на автобусный тур «Огни новогоднего Петербурга», на пешеходную прогулку по тайным дворам и парадным площадям или даже на эксклюзивную экскурсию «Ползком по клубам и барам» (от 3 тыс. руб. с человека), правда в саму новогоднюю ночь она не проводится – только с 1 января. Для семейной аудитории работают интерактивные программы и квесты по поиску новогодних символов в центре города.

Транспорт

Логистика в праздничную ночь традиционно подстраивается под массовые мероприятия: метрополитен продлевает работу до раннего утра, а график разводки мостов корректируют или временно отменяют, чтобы не «разрезать» город. Это позволяет гостям свободно перемещаться между праздничными площадками и наслаждаться магией новогоднего Петербурга до самого рассвета.

