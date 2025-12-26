Российские санатории оказались на грани катастрофы

Высокие налоги и отсутствие средств для модернизации санаториев поставили индустрию лечебного отдыха на грань катастрофы, заявил НСН Сергей Шпилько.

© РИА Новости

Санаториям нужна модернизация, но у них нет на это денег, поэтому они не могут завлечь состоятельных отдыхающих и вынуждены менять свой формат работы, рассказал почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН.

Интерес к отдыху в российских санаториях снизился по ряду направлений. По данным национального туроператора «Алеан», на 10% снизилось число бронирований туров с целью лечения и оздоровления в Кавказских Минеральных Водах, а спрос на санатории Сочи по году снизился на 15%. Шпилько отметил, что это не единственная сложность в индустрии.

«У санаториев есть проблемы, поскольку им надо инвестировать в развитие, чтобы привлечь состоятельную клиентуру. Им нужно поднимать сервис, повышать зарплату персоналу, но им неоткуда получить инвестиции, а собственных средств нет. Многие начинают уже перепрофилироваться под видом реконструкции в апарт-отели и комплексы апартаментов. Это уже происходит в Сочи, на Черноморском побережье и даже уже в Санкт-Петербурге. С детскими лагерями так нельзя, а на санатории запрет не распространяется. Чтобы изменить ситуацию, нужно снижать налог на имущество и на землю для санаторно-курортного комплекса. Для новых можно сделать мораторий на три-пять лет, потому что иначе они просто не в состоянии существовать. Надо вернуть медицинский стаж врачам и среднему медицинскому персоналу за работу в таких местах, который у них безосновательно отобрали в нулевые. Если ничего не предпринимать, то их число будет уменьшаться», — указал он.

Шпилько также добавил, что основная аудитория отдыхающих сильно изменилась.

«Это тренд последних лет пяти-шести. Более молодые поколения склонны к более здоровому образу жизни, поэтому они выбирают отдых в санаториях. Они прочувствовали эффективность санаторно-курортного лечения во время пандемии, особенно по постковидным программам. Также семьи выбирают именно такой формат отдыха, поэтому многие санатории стали у себя оборудовать детские комнаты для того, чтобы дать возможность родителям лечиться, пока детишки заняты. Но есть проблема: цены становятся для традиционной клиентуры санаториев все менее доступными. Об этом говорит снижение среднего срока пребывания и быстрый рост так называемых “курсовочников”. Это люди, которые покупают только лечение, а живут где-то за пределами территории санатория. Цены начали разгоняться в последние два года: самый дешевый вариант начинается от пяти тысяч рублей за сутки, а в премиум-классе достигает до 25-30 тысяч в день. Получается цена дороже, чем в Турции», — подчеркнул он.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов рассказал НСН, что только 5% туристов в России выбирают «одиночный» отдых и едут в санатории.