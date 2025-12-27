Стало известно об уровне посещаемости туристических инфоцентров Москвы

Сергунина рассказала о посещаемости туристических инфоцентров Москвы
В 2025 году туристические информационные центры Москвы работали не только в столице, но и в 22 регионах России, а также за рубежом — в Минске, Пекине и Эль-Кувейте. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, за год инфоцентры посетили более одного миллиона двухсот тысяч человек.
Как отметила Сергунина, среди гостей были представители шестидесяти пяти стран, включая Индию, Малайзию, Вьетнам, Саудовскую Аравию и Южно-Африканскую Республику. Посетителям рассказывали о возможностях отдыха в Москве, городских проектах и доступных сервисах для туристов.
В настоящее время в Москве действует шесть туристических инфоцентров — в парке «Зарядье», на Северном и Южном речных вокзалах, в парке «Остров мечты», на Тверской площади и на улице Большая Дмитровка. Кроме того, по регионам России курсируют пять мобильных центров, которые в течение года работали в Нижнем Новгороде, Казани, Архангельске, Уфе, Костроме, Самаре и других городах.
В инфоцентрах туристам помогают составить маршруты, подобрать экскурсии и получить информацию о знаковых местах и городских событиях. Консультации проводят на русском, китайском, арабском и английском языках, также там можно приобрести сувенирную продукцию бренда «Москва».
15 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в популярной усадьбе Кузьминки начались масштабные работы по возрождению комплекса. Специалисты уже отреставрировали Львиную (Круглую) пристань на берегу Верхнего пруда.