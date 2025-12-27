Стало известно об уровне посещаемости туристических инфоцентров Москвы

В 2025 году туристические информационные центры Москвы работали не только в столице, но и в 22 регионах России, а также за рубежом — в Минске, Пекине и Эль-Кувейте. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, за год инфоцентры посетили более одного миллиона двухсот тысяч человек.

© unsplash

Как отметила Сергунина, среди гостей были представители шестидесяти пяти стран, включая Индию, Малайзию, Вьетнам, Саудовскую Аравию и Южно-Африканскую Республику. Посетителям рассказывали о возможностях отдыха в Москве, городских проектах и доступных сервисах для туристов.

В настоящее время в Москве действует шесть туристических инфоцентров — в парке «Зарядье», на Северном и Южном речных вокзалах, в парке «Остров мечты», на Тверской площади и на улице Большая Дмитровка. Кроме того, по регионам России курсируют пять мобильных центров, которые в течение года работали в Нижнем Новгороде, Казани, Архангельске, Уфе, Костроме, Самаре и других городах.

В инфоцентрах туристам помогают составить маршруты, подобрать экскурсии и получить информацию о знаковых местах и городских событиях. Консультации проводят на русском, китайском, арабском и английском языках, также там можно приобрести сувенирную продукцию бренда «Москва».

15 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в популярной усадьбе Кузьминки начались масштабные работы по возрождению комплекса. Специалисты уже отреставрировали Львиную (Круглую) пристань на берегу Верхнего пруда.