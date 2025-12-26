Рост интереса к отдыху в санаториях объяснили

Уставшие офисные работники повысили спрос на отдых в санаториях, заявил НСН Воскан Арзуманов.

Россияне продолжают проявлять интерес к санаторному отдыху из-за усталости на работе и стресса. Они также получают квоты и путевки от своих компаний, рассказал генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН.

Интерес к отдыху в российских санаториях снизился по ряду направлений. По данным национального туроператора «Алеан», на 10% снизилось число бронирований туров с целью лечения и оздоровления в Кавказских Минеральных Водах, а спрос на санатории Сочи по году снизился на 15%. При этом число бронирований санаториев в средней полосе России выросло на 25%: востребованы здравницы Костромской, Ивановской, Саратовской, Ярославской областей. Об этом сообщили «Известия». Арзуманова удивили такие данные.

«Это абстрактные цифры. Спрос на санаторий, конечно же, есть, и в этом году он был. Но нужно понимать, что в Костромской области, грубо говоря, было 100 человек, а стало 120. А в Минеральных водах вместо 10 тысяч отдохнуло 9500. Масштабы совершенно разные. Это все равно, что сопоставить условное падение внутреннего туризма в Краснодарском крае на 5%, что серьезно, и рост в Бурятии или Республике Саха на 350%. К тому же, в санатории на Новый год люди и не ездят, они предпочитают в это время отдохнуть “не по-санаторному”», — указал он.

Арзуманов также усомнился, что санатории стали популярнее среди молодежи.

«Надо понимать, кого мы считаем молодыми. Молодежь до 35 лет не ездит в санатории, а после 40 уже начинается рост. Это связано с тем, что в этом возрасте люди начинают занимать определенные руководящие должности и поэтому испытывают стресс. С такой точки зрения публика помолодела, поскольку раньше в санатории ездили только пенсионеры. Но все зависит от курорта: Ессентуки — это спокойствие, а Кисловодск более движовый, поэтому там будет больше молодых людей. Еще один фактор заполнения мест в санаториях — это наши монстры, такие как “Роснефть”, “Аэрофлот”, “Газпром”, которые выкупают для своих сотрудников достаточно большие квоты», — подчеркнул он.

