Спрос иностранных туристов на отели в РФ на каникулы вырос на 17%

В преддверии новогодних каникул спрос иностранных туристов на российские отели вырос на 17%. Самым популярным городом для них является Москва, передает «Интерфакс».

Заметно увеличилось число туристов из Турции (почти в два раза), ОАЭ (на 36%) и Саудовской Аравии (на 30%). Количество бронирований от путешественников из Индии выросло на 38%. Менее значительный рост показали туристы из стран СНГ (8%) и Китая (6%).

Иностранные гости тратят на отдых в России на 60% больше, чем жители страны. Средняя цена за ночь в отеле для них составляет почти 12 тысяч рублей, в то время как для россиян — 7,5 тысяч рублей.

В 90% случаев иностранцы выбирают отели, предпочитая варианты более высокого класса. Отели 4 и 5 звезд составляют 61% всех бронирований, сделанных туристами.