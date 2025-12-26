В отелях и гостевых домах Владимирской области примут постояльцев по новым правилам

Для жителей Владимирской области, собирающихся путешествовать по РФ, процедура бронирования и аннулирования номеров в гостиницах станет более удобной. Начиная с марта 2026 года, по всей стране, включая востребованные туристические зоны региона, вступят в действие обновленные нормы для отелей, турбаз и частных домов.

Как уточнил специалист РАНХиГС Кирилл Яковлев, основное нововведение затронет перечень документов. Теперь при заселении, кроме паспорта, разрешено будет предъявлять стандартное водительское удостоверение. Это особенно удобно для тех, кто планирует короткие поездки на автомобиле по Золотому кольцу или другим маршрутам.

Кроме того, скорректированы условия отмены бронирования. Отели должны будут сохранять номер за клиентом в течение 24 часов с указанного времени заезда. Турист, в свою очередь, получит возможность безвозмездно отменить бронь не позднее, чем за день до приезда. В случае поздней отмены или неявки, максимальный штраф не превысит стоимости одной ночи проживания. Администрация отеля вправе отказать в заселении, только полностью компенсировав гостю все понесенные им из-за этого убытки.

Эти унифицированные правила повысят предсказуемость отдыха и для туристов из Владимирской области, отправляющихся в другие регионы, и для гостей, планирующих поселиться в гостиницах региона.

