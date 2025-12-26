Где и как отдохнуть в зимние каникулы на Кубани

Выходные в январе наступающего года складываются в полноценные каникулы: 12 дней будет достаточно, чтобы перевести дух и набраться сил дома, а также сменить обстановку, вдохнуть прохладного морского воздуха, насытить свой организм витамином D или «поймать» горные виды. «Кубань Информ» рассказывает, где и как отдохнуть в зимние праздники в Краснодарском крае.

© Кубань-Информ

1. В Сочи не только горнолыжка

Одно из самых зимних мест Краснодарского края, конечно, горный кластер Сочи. Приезжая сюда, вовсе не обязательно уметь кататься на лыжах или сноуборде — можно выбрать тюбинг или санки, да и просто погулять по снегу.

Останавливаться в самом поселке Красная Поляна или в Эсто-Садке тоже не обязательно — можно выбрать более теплое местечко где-нибудь в Адлере или центральном Сочи. Тогда выбраться в горы можно ранним утром (туда ходят автобусы и электрички), а вечером запланировать променад по зимним пляжам курорта. Так получится побывать в двух климатических поясах.

Сочи, как в горах, так и в прибрежной своей части, давно уже превратился во всесезонный курорт. Зимой здесь много развлечений, работает куча ресторанов и кафе. Людей в новогодние праздники тут будет немало. Оно и понятно, в субтропическом климате зима очень мягкая, а количество солнечных дней здесь больше, чем где-нибудь в России.

2. Термальные источники

Отдохнуть в новогодние праздники на свежем воздухе в термальной воде — экзотика, удовольствие и незабываемые впечатления. В основном настоящие термальные источники (а не бассейны с искусственно нагретой водой) расположены в предгорных районах — Мостовском, Лабинском и Апшеронском. Там много различных баз отдыха, среди которых можно найти наиболее подходящую — по ценам и количеству людей.

3. Гуамское ущелье

Ещё одно из самых популярных туристических мест в Апшеронском районе — Гуамское ущелье. Обычно здесь появляется много желающих прокатиться на поезде вдоль обрыва к ледяной горной реке и снежных отвесов.

Однако можно погулять по ущелью и не столкнуться с толпой туристов — достаточно отправиться в Гуамку со стороны поселка Мезмай по железной дороге для того самого маленького поезда. Виды прекрасные, особенно если выпадет снег и замерзнут водопады. Выходить лучше пораньше, чтобы потом не искать обратный путь по темноте — в январе в горах темнеет довольно рано.

4. На рождественскую ярмарку в Анапу

Создание атмосферы уюта и семейного отдыха взял на себя популярный проект «Зимуй в Анапе», который стартовал на День Анапы, 15 декабря. В рамках фестиваля курорт украшают фотозонами и новогодней иллюминацией.

Главным местом для встречи Нового года станет Театральная площадь. С 3 по 9 января здесь пройдет фестиваль глитвейна с дегустацией от местных виноделов. Также можно посетить рождественскую ярмарку, где представлены не только сувениры ручной работы, но и угощения, которые оценит вся семья.

5. Тихий отдых в Абрау-Дюрсо

В этом селе под Новороссийском центром притяжения, конечно, является одноименное озеро — вся красота сосредоточена там. Можно прогуляться по набережной, посмотреть аллею славы виноделов, а затем отправиться изучать местные экотропы и кататься на лошадях. Самым дотошным туристам предлагаем рассмотреть все скульптуры и арт-объекты.

В селе хорошо развита индустрия развлечений. В новогодние праздники она будет работать на полную. Отдых в Абрау-Дюрсо всё-таки более размеренный, нежели в Сочи, Анапе и Геленджике. Тем, кто захочет на море, можно отправиться в посёлки Дюрсо или на Малый Утриш. Последний находится на территории заповедника, и туда просто так не попадёшь.

6. Тихий и солнечный Геленджик

Геленджик по-особому очаровывает зимой — панорамные виды с высот, вкусная еда, прогулки по набережной, оздоровительные программы. Январь считается самым солнечным зимним месяцем, а показания термометров колеблются в диапазоне от +4 до +8 °С. Такая погода идеально подходит для спорта: можно начать утро с заплыва в подогреваемом бассейне, взять напрокат велосипед, отправиться в гольф-клуб или совершить восхождение на гору, где открыт новый терренкур «Маркотх». Также нередко на пляже здесь играют в футбол или волейбол.

Ранее мы рассказывали, как отметить Новый год по-испански или по-датски, не выезжая с Кубани.