Какая погода ждет россиян в новогоднем Сочи

Синоптикам нечем порадовать туристов, собирающихся встретить Новый год и провести каникулы в курортной столице России – погода в Сочи будет не ахти. Сегодня в регионе объявлено штормовое предупреждение: прогнозируется резкое похолодание, на побережье – обильные осадки в виде дождя со снегом, на море – шторм до 6 баллов, в горах – сильные снегопады и ветер. Стихия будет «шалить» вплоть до 31 декабря.

Арендаторам зимних пляжей поручено проинформировать отдыхающих и закрыть доступ к воде, поскольку в подобных метеоусловиях это может быть смертельно опасно.

Казалось бы, прогноз должен порадовать горнолыжников, которые никак не могут дождаться катания из-за недостатка снега, – в ближайшие дни его навалит с лихвой. И сезон точно будет – сегодня его начали на Красной Поляне. В понедельник, 29 января, открытие состоится в ГЛК «Роза Хутор», а 30 декабря – на «Газпром Поляне».

Но, как всегда, есть нюансы. Во-первых, до этих курортов еще надо добраться.

В аэропорту Сочи предупредили, что будут работать по фактической погоде, возможны отмены и задержки рейсов. Пассажирам они рекомендуют ехать из авиагавани и обратно исключительно железнодорожным транспортом, так как на автотрассах ожидается сильный гололед со всеми вытекающими последствиями. В общем, надо готовиться к пробкам и всевозможным сюрпризам в пути.

Еще один момент: курорты не торопятся открывать все трассы. На Красной Поляне, например, пока можно кататься только в зоне «Цирк-2» – сегодня там столпотворение, в очереди на подъемник после каждого спуска приходится ждать не менее часа, говорят туристы.

А в ГЛК «Роза Хутор» ограничили продажу ски-пассов и услуг инструкторов аж до 4 января включительно. Кататься в это время можно будет только тем, кто живет в отелях комплекса либо имеет сезонный или годовой абонемент.

Наконец, во время сильных снегопадов в целях безопасности могут закрыть и пока немногочисленные действующие подъемники и трассы.

Погода в Сочи в январе тоже не вселяет оптимизма. На побережье практически все новогодние каникулы будет мокро – прогнозируются осадки от умеренных до сильных. В горах до 5 января ожидаются обильные снегопады и небольшие морозы. А потом температура воздуха перейдет в плюсовую зону, а снег превратится в дождь. И такие метеоусловия сохранятся до последней декады месяца.

Ранее TourDom.ru писал, что горнолыжные курорты юга России томятся в ожидании снега.