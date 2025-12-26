Врач из Приморья на борту самолета спасла жизнь туристке из КНДР

Врач из Приморья Ольга Теберекова спасла жизнь туристке из КНДР, которой стало плохо на рейсе из Владивостока в Москву. Помощь пришлось оказывать в воздухе, на высоте более 10 тыс. м. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Через 3 часа после вылета у пассажирки резко ухудшилось состояние: начал отекать язык, стремительно падало давление, а сознание стало путаться. Бортпроводники по громкой связи объявили о необходимости оказания экстренной медпомощи. Единственным врачом в самолете оказалась педиатр Ольга Теберекова. При этом она сама направлялась в Москву после очередного курса химиотерапии на обследование, и самочувствие ее было непростым. Тем не менее медик не осталась в стороне.

Ольга Теберекова диагностировала у кореянки анафилактический шок. До посадки оставалось более 5 часов, но девушке могло стать хуже в любой момент.

Языковой барьер осложнял ситуацию. Туристка не говорила ни по-русски, ни по-английски. Связи с врачами на земле не было. Вместе с бортпроводниками Ольга Теберекова организовала в салоне импровизированный пост: разложила кресла, подключила кислород, нашла вену для капельницы.

В течение всего оставшегося полета врач вводила адреналин, проводила инфузионную терапию и непрерывно следила за самочувствием девушки. Трижды состояние было на грани, требовались повторные уколы. Экипаж и пассажиры помогали как могли, выполняя указания медика.

Благодаря этим действиям к моменту посадки в Шереметьево отек у туристки спал, а давление стабилизировалось. Самолет сел по расписанию, без экстренной посадки. В аэропорту девушку передали бригаде скорой помощи.