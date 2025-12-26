Биометрию для посадки в «Ласточку» протестируют в начале 2026 года

В начале 2026 года РЖД запустят пилотный проект по биометрической посадке на скоростные поезда «Ласточка». Как сообщили в пресс-службе холдинга, первыми новую систему опробуют пассажиры трех направлений: из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому.

© tourdom.ru

В настоящее время технология проходит проверку в рамках ограниченной фокус-группы. После анализа этих испытаний в первом квартале сервис станет доступен для всех пассажиров на указанных маршрутах.

Для использования биометрической посадки потребуется предварительная регистрация в Единой государственной системе. Пассажирам нужно будет подтвердить свои данные и дать согласие на их обработку. Новая опция позволит проходить контроль, используя для идентификации только лицо, без предъявления бумажного паспорта. При этом стандартная процедура с документом сохранится на выбор.

Судя по опросу в телеграм-канале «Крыша ТурДома», большинство пассажиров пока не готовы пользоваться биометрией для посадки в поезда. Пассажиров устраивает привычная схема с паспортом. Многие респонденты отмечают, что не хотят предоставлять свои данные перевозчикам без острой необходимости, так как пока нет уверенности в полной безопасности такого сервиса.