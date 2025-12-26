Куда путешественники еще могут бюджетно съездить в новогодние каникулы

Доступные направления для тех, кто планирует путешествия в последний момент, назвали аналитики электронного кошелька ЮMoney и сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру". Они нашли города, где еще остались варианты сравнительно недорогого размещения в новогодние каникулы. Оптимальными вариантами с точки зрения цен оказались Уфа, Иркутск и Ростов-на-Дону.

Средняя стоимость аренды квартир, домов и номеров на праздники там не превышает 4500 рублей в сутки. По стране средний чек - 6900, на семь процентов больше, чем год назад.

В Уфе на новогодние праздники можно остановиться за 3640 рублей в сутки, в Иркутске - за 3660. Любители русских снегов и морозов могут слетать в Красноярск, где жилье на первые дни января предлагают в среднем по 3,6 тысячи за день, Пермь (4120), Киров (4080) или Архангельск (4460). Тем, кому ближе "европейская зима", имеет смысл рассмотреть Ростов-на-Дону (3960 рублей) или Ессентуки (4380). В Иванове жилье на сутки обойдется в среднем в 4,2 тысячи рублей, в Самаре - в 4,4 тысячи.

В большинстве городов ставки аренды за год выросли незначительно или остались на прежнем уровне. Однако в Перми жилье посуточно подорожало на восемь процентов, в Кирове на 11. Самый заметный рост произошел в Иванове, Архангельске и Ессентуках - на 12, 14 и 21 процент соответственно.

"Если хочется сэкономить, то лучше выбирать для поездки города покрупнее. В маленьких, предложение жилья, как правило, ограничено, и аренда на праздники заметно дороже. Например, в Суздале, Плесе, Костроме, Великом Новгороде цены выше общероссийского уровня на 30-40 процентов. В среднем ночевка там обойдется в 10-15 тысяч рублей за сутки", - рассказал директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья Айрат Мусин.

В основном люди бронируют жилье на 3-4 дня, с заездом до 2 января. Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры, апартаменты и дома. Часто пользователи ищут дома на 5-8 человек с мангалом, камином, новогодней елкой, Wi-Fi и оборудованной кухней, а также возможность мгновенного бронирования без подтверждения владельцем.

По данным ЮMoney, горизонт планирования поездок у россиян сократился, все больше людей бронируют жилье для каникул не заранее, а в последние дни года.

С 10 по 20 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2024-го число заказов отелей увеличилось на 10 процентов, средний чек снизился на шесть процентов и составил около 16 тысяч рублей. Продажи авиабилетов увеличились на четверть, в среднем на них тратят 26 тысяч.

- Во второй половине декабря мы наблюдаем повышенный спрос на покупку билетов на выставки и другие туристические достопримечательности. Число покупок с 10 по 20 декабря выросло в 1,6 раза, а средний чек увеличился на 25 процентов и составил 4479 рублей. Новогодние каникулы - традиционное время для культурного досуга. При этом многие выставочные пространства запускают специальные праздничные программы, которые становятся дополнительным стимулом для путешествий, - отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов электронного кошелька Ирина Полякова.