«Зимняя сказка» от РЖД: как поезд заменил речной круиз

Для автора канала «Зачем я там была?» поезда так и не стали любимым видом транспорта — она мечтала о речном круизе. И тут РЖД запустили маршрут с волшебным названием «Зимняя сказка, тогда женщина решила присмотреть к нему.

© ГлагоL

Проект представлен как полноценный туристический продукт с продуманной программой. В нее включены остановки в Великом Устюге и Нижнем Новгороде, где путешественников ждут экскурсии и организованное питание.

У туристов есть возможность в Великом Устюге посетить резиденцию Деда Мороза и пройти мастер-класс по росписи игрушки. В Нижнем Новгороде предлагаются обзорная экскурсия по городу и посещение Кремля и фабрики елочных игрушек.

Маршрут рассчитан в первую очередь на жителей южных регионов и Поволжья. Отправление из Минеральных Вод с возможностью присоединиться в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Пензе и Саранске. Продолжительность круиза от четырех до семи дней в зависимости от места посадки. Запланированы даты отправлений на декабрь 2025 и начало января 2026 года.

Пассажиру предлагается выбор по типам вагонов: плацкарт, купе и вагоны СВ. В стоимость билетов купе и СВ включен завтрак. Полная стоимость поездки складывается из железнодорожного билета и экскурсионной программы. При отправлении из Минеральных Вод (в оба конца, на человека) РЖД предлагает такие цены: СВ — 75 942 ₽, купе — 35 005 ₽, плацкарт — 10 926 ₽.

Также «ГлагоL» рассказывал о праздничном туре Поезда Деда Мороза по России. Состав отправился 9 ноября из Великого Устюга и проедет по Транссибу через Владивосток, Урал, Поволжье и центральные регионы, завершив тур 11 января на родине сказочного волшебника.