«Яндекс Путешествия» увеличил комиссию: подорожает ли отдых в России

После того как агрегатор «Яндекс Путешествия» уведомил партнеров об увеличении с 1 февраля базовой комиссии за успешные бронирования с 15 до 17% (объяснив это ростом ставки НДС), на рынке возникли опасения. Во-первых, так же могут поступить и другие онлайн-платформы, во-вторых, вслед за комиссий потянется вверх и стоимость отдыха в отелях России, в-третьих, политика Яндекса не случайна – пользуясь своим весом, он может позволить себе многое, и конечная цель, мол, монополизация рынка.

«Подомнут как в случае с такси», – отмечает один из комментаторов.

«За Яндексом почти неизбежно потянутся и другие онлайн-агрегаторы. Повышение комиссии одним крупным игроком обычно запускает цепную реакцию, и рынок довольно быстро подтягивается к новым условиям. В итоге мы будем наблюдать более активный рост цен на гостиничном рынке в целом», – спрогнозировал в своем телеграм-канале владелец и управляющий питерского отеля «Гельвеция» 5* Юнис Теймурханлы.

Пока, впрочем, поводов для паники нет – ни для отелей, ни для туроператоров, специализирующихся на внутреннем туризме, ни для собственно туристов. Примеру Яндекса его конкуренты следовать не спешат. Например, сервис онлайн-бронирования «Островок» заявил, что он свою базовую комиссию оставляет неизменной – 15%. И это помимо прочего можно воспринимать как способ, используя резонансную тему повышения комиссии, привлечь к себе новых клиентов-отельеров.

Хотя отсутствие цепной реакции, о которой писал владелец «Гельвеции», возможно, временно и дальше ситуация изменится.

«Другие игроки подождут результаты. Если отели согласятся с предложением, остальные тоже повысят. В случае же "миграции" гостиниц в более дешевые каналы Яндекс потеряет часть отелей», – прокомментировал руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Комиссия агрегаторов растет и, скорее всего, продолжит расти, это данность, уверен председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. Он считает, что онлайн-платформы дают хороший результат отелям с именем. А вот тем гостиницам, у которых нет мощного бренда, следует независимо от роста комиссии, не разрывая контрактов с агрегаторами, быстрее начинать развивать направление прямых продаж, активизировать работу с туроператорами и турагентами (особенно в межсезонье) и сотрудничество с организаторами событий.

Впрочем, глобальных изменений после инициативы Яндекса, как считают эксперты, не будет.

«Есть площадки, которые уже давно на рынке, система комиссий за годы стабилизировалась и не меняется. Новые площадки на входе давали дисконты, чтобы привлечь отели, а сейчас они приходят к нормализации размера комиссии. К тому же у отелей есть и другие каналы продаж», – сказали в компании «Алеан».

Добавив при этом, что текущая ситуация на цены существенного влияния не окажет. Согласен с этим и Сергей Ромашкин:

«На стоимость номеров влияет много факторов, комиссия канала – не самый значимый».

Гораздо более существенные издержки отелям, например, сулит инфляция – подорожание продуктов и услуг, а также необходимость повышать зарплаты сотрудникам. Все эти факторы в совокупности способны привести к удорожанию гостиничных услуг в 2026 году на 8–10%. Возможно, и выше: по текущей динамике и факторам спроса/предложения разумно ожидать рост средней цены номера (ADR) в 2026 году на 7–12% год к году по России в целом, при этом фактическая динамика сильно разойдется по сегментам, регионам и месяцам. Например, в высокий сезон на курортах Черного моря, Кавказских Минеральных Вод, Калининградской области можно ожидать рост до 15%.

«Плюс 20%, как в 2024 году, думаю, не будет. Но в любом случае с точки зрения текущей ситуации повышение комиссии – это плохая история. Экономика отелей и так вызывает вопросы, их будет еще больше», – отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Что касается возможной монополизации рынка – а такие мысли возникли после приобретения Яндексом крупной платформы «Академсервис», специализирующейся на B2B-продажах, – то и здесь, по мнению опрошенных экспертов, опасения пока преждевременны. На рынке несколько сильных игроков, поэтому, как в случае с такси, подмять его под себя не получится.