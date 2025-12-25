Туристам в Сочи предложили номер с «видом на строительные работы»

Интересную деталь в описании номера обнаружили туристы при поиске размещения в пятизвездочных отелях Сочи на новогодние каникулы. В описании варианта для двух гостей с подходящей ценой и расположением неподалеку от центральной набережной увидели необычное пояснение – «твин с видом на строительные работы». Все-таки большинство привыкло в Сочи к уточнениям «вид на море» или «вид на горы». Ну или без оных, если какого-то особого пейзажа, открывающегося из окна, нет.

Ситуацию активно обсуждают подписчики тг-чата для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0».

«Вот такой номер не желаете?» – шутит топикстартер.

Как выяснилось, речь о популярном объекте Grand Karat Sochi 5*. И большая во всех смыслах стройка по соседству с ним ведется уже давно – с 2023 года. 28-этажное здание, которое тоже должно стать гостиницей, уже возвели во всю высоту.

Большинство участников обсуждения по достоинству оценили уточнение вида из окна в одном из агрегаторов:

«Зато честно. Молодцы, что предупредили. И наверняка этот номер ниже по цене».

Нашлись и те, кто уже жил там лично:

«Да, ниже. Сам отдыхал пару ночей в этом номере. Я не обращал внимания на стройку».

Как убедился корреспондент TourDom.ru, упоминание о соседстве с возводящимся объектом есть и на официальном сайте. В названии номера данная информация не отражается, но в описании номера есть отдельное предложение о том, что «на соседней от отеля территории проводятся масштабные работы по возведению нового здания». Эта строчка имеется и на странице номеров более высоких категорий, в том числе люксов. Правда, порой из-за большого текста она оказывается «под катом» и появляется лишь после нажатия на ссылку «подробнее».

Туристы чаще всего болезненно относятся к соседству со строительными работами. Особенно негодуют, когда для них это становится неожиданностью. Ранее TourDom.ru писал, что россияне пожаловались в Дубае на стройку возле отелей из-за обновления пляжей в районе JBR.