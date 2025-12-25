В горах Сочи открывают детский абонемент, объединяющий горные курорты России

Зимой 2025/2026 "Роза Хутор" открывает XV горнолыжный сезон и представляет федеральную инициативу для детей -рассчитанный на 15 дней катания детский абонемент "Горный кристалл: расти, сияй, побеждай". Он позволит юным райдерам совмещать катание в домашних регионах и в высокогорье Сочи. Пять дней можно будет провести на курорте в горах Сочи, десять - на домашнем горнолыжном курорте своего региона.

Проект поддержали 16 ведущих курортов России. Среди них - "Горный воздух" (Южно-Сахалинск), один из крупных курортов Урала "Губаха" (Пермский край), фанпарк "Бобровый лог" (Красноярск), горнолыжный комплекс "Лапарк" (Мончегорск), ГЛК "СОК" - крупнейший горный комплекс Поволжья. Также к инициативе присоединились восемь курортов Подмосковья и три курорта Ленинградской области. Таким образом, проект стал первым в стране детским абонементом, формирующим единую "зимнюю карту" катания от Дальнего Востока до Северного Кавказа. Список курортов-партнеров проекта будет расти.

"Наша задача - поддержать культуру детского зимнего спорта, показать детям огромную географию нашей страны через личный туристический опыт и сформировать устойчивый интерес к активному отдыху", - отметил генеральный директор курорта в горном кластере Сочи Константин Нестеров.

Кроме того, программа поддерживает цели федерального проекта "Спорт - норма жизни", в рамках которого к 2030 году 70 % жителей страны должны регулярно заниматься физкультурой и спортом.

Участие в проекте становится своего рода знаком качества для домашних курортов, где будут кататься дети: при формировании списка курортов-партнеров сочинский курорт ориентировался на строгие критерии, подтверждающие высокий уровень инфраструктуры и качества катания. Курорт-партнер должен обладать безопасными и хорошо подготовленными трассами, включая детские, профессиональными программами обучения катанию, комфортной для семейного отдыха атмосферой.

Проект объединит не только юных спортсменов, но и профессиональное сообщество горнолыжной отрасли страны. Важным направлением станет совместная работа курорта в горах Сочи с командами курортов-партнеров по обмену опытом в вопросах эксплуатации, инфраструктурного развития курортов и приема гостей.