Число задержек самолетов в России выросло в два раза

Количество многочасовых задержек самолетов в России выросло в два раза в 2025 году. Об этом сообщает сайт «АльфаСтрахования».

Уточняется, что речь идет о задержках от четырех часов. От одного часа самолеты стали отставать от графика на 66 процентов чаще, а от двух часов — на 94 процента чаще. Также стало известно, что количество страховых выплат при отменах и задержках рейсов выросло в четыре раза — свыше 123 тысяч страховых случаев за 11 месяцев.

Сумма выплат по таким случаям в июле и августе 2025 года составила более 150 миллионов рублей. Чаще всего задержки рейсов в России случались из-за ограничений в аэропортах на фоне угрозы атаки беспилотников.

Ранее юрист напомнила, что при задержке рейса россияне вправе требовать у авиакомпании компенсацию. Если вылет отложен на два часа, пассажиру положены бесплатные напитки и горячее питание, отметила специалист.