Подмосковье направит миллиарды рублей на развитие культуры и туризма

Московская область направит почти 10 млрд рублей на государственную программу «Культура и туризм Подмосковья» в 2026 году.

Средства выделят на разные проекты — от реставрации памятников до развития внутреннего туризма и новых общественных пространств, сообщает 360.ru.

Как отметили в Министерстве экономики и финансов, на сохранение объектов культурного наследия выделят около 700 млн рублей. Средства направят в том числе на восстановление ансамбля Бобренева монастыря, кремля и дома Иванова в Зарайске, а также усадьбы Кривякино в Воскресенске.

Также 2,3 млрд рублей выделят на обновление экспозиций, реставрацию фондов, техническое оснащение и благоустройство территорий музеев.

Кроме того, средства заложили на поддержку профессионального искусства и гастрольной деятельности, проведение концертов и праздников, поддержку колледжей, студентов и обновление материальной базы детских школ искусств.

На развитие инфраструктуры, обновление объектов, проведение фестивалей и поддержку частных инициатив направят 2,64 млрд рублей.

Более 700 млн рублей предусмотрели в рамках федерального проекта по созданию туристской инфраструктуры.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что 2025 год может стать рекордным по турпотоку в Москву.