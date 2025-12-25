Где в России туристы смогут отдохнуть с азартом

В 2025 году по состоянию на ноябрь игорные зоны приняли около 1,7 млн гостей, что примерно на 1,8 % больше, чем в 2024 году за аналогичный период, следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма. Зимой (1 декабря 2024 — 28 февраля 2025) посещаемость составила 476,5 тыс. человек, что на 9 % больше, чем зимой годом ранее.

© tourdom.ru

«Красная Поляна»

Расположена в горном кластере Сочи, в посёлке Эсто-Садок. Это крупнейший игорный проект страны, органично встроенный в инфраструктуру популярного всесезонного курорта. Центральным объектом зоны является казино «Сочи», дополненное другими игровыми залами, отелями высокого уровня, ресторанами, SPA-комплексами и крупной концертной площадкой. Формат «Красной Поляны» — это сочетание курортного отдыха, масштабных событий и азартных развлечений. Основную аудиторию составляют туристы, приезжающие на горнолыжный отдых, гости концертов и фестивалей, а также обеспеченные игроки из крупных городов. Зона отличается самой высокой посещаемостью в стране и сильной зависимостью от праздничных и зимних периодов, когда поток гостей достигает пиковых значений.

«Янтарная»

Находится в Калининградской области, на побережье Балтийского моря, и отличается более компактным и европейским по духу форматом. Фактически вся зона сосредоточена вокруг одного крупного комплекса — казино SOBRANIE, которое совмещает игровые залы, рестораны и концертно-событийную площадку. «Янтарная» ориентирована прежде всего на жителей региона и туристов из центральной и северо-западной части России. Чаще всего сюда приезжают на короткие поездки выходного дня или под конкретные мероприятия.

«Приморье»

Расположена в Приморском крае недалеко от Владивостока, изначально создавалась как международный проект с ориентацией на азиатский рынок. В отличие от «Красной Поляны», здесь меньше курортной составляющей и больше акцента на классический игорный бизнес. Ключевыми объектами зоны являются казино Tigre de Cristal и Shambhala с гостиничной и ресторанной инфраструктурой, VIP-залами и шоу-программами. Аудитория «Приморья» включает игроков с Дальнего Востока, а также туристов из Китая, Кореи и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Сибирская монета»

Самая камерная и наименее загруженная игорная зона. Расположены в Алтайском крае в живописной природной местности и ориентирована на сочетание азартных игр с загородным отдыхом. Основным объектом здесь является казино Altai Palace с гостиницей, рестораном и зоной отдыха. Аудитория «Сибирской монеты» — это жители Сибири и Урала, пары и небольшие компании, которые рассматривают посещение казино как часть общего отдыха на природе. Посещаемость здесь наиболее сезонная и существенно возрастает в праздничные периоды.