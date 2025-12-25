Депутаты предлагают снимать ограничения на выезд сразу в аэропорту после оплаты долга

В Госдуме предложили разработать техническое решение для случаев, когда граждане узнают о запрете на выезд за границу из-за долгов уже в аэропорту. Соответствующее письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко направил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Документ находится в распоряжении СМИ.

© РИА Новости

Инициатива предполагает создание механизма для моментального погашения задолженности по штрафам и другим исполнительным производствам прямо в аэропорту с одновременным снятием ограничения на выезд. Парламентарии указывают, что даже при оперативной оплате долга действующая процедура занимает минимум сутки: информация должна быть обработана ФССП, после чего ведомство выносит постановление об отмене запрета и направляет его в пограничную службу. На практике процесс нередко растягивается на несколько дней.

В обращении отмечается, что это приводит к финансовым потерям граждан, которые лишаются возможности вылететь по уже оплаченным билетам, у многих сгорают туры. В качестве решения депутаты предлагают две ключевые меры.

Во-первых, дополнить функционал приложения «Госуслуги» возможностью мгновенной оплаты задолженности и автоматического снятия запрета на выезд сразу после появления уведомления в системе.

Во-вторых, рассмотреть возможность оснащения международных аэропортов специальными терминалами. Они позволили бы пассажирам в режиме реального времени проверять наличие неисполненных производств и сразу же оплачивать долги на месте любым доступным способом.