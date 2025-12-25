Смогут ли пляжи Азовского моря забрать туристов у Крыма и Сочи?

Турпоток на новые российские территории, расположенные на Азовском море – Бердянск, Кирилловку, Седово и другие – может вырасти в 2-3 раза при условии запуска поездов из Москвы и Санкт-Петербурга, считают эксперты, опрошенные редакцией Tourdom.ru. По их мнению, эти регионы способны даже перераспределить часть туристов, выбирающих бюджетный отдых в свою пользу с таких направлений, как Крым, Анапа и Сочи.

Одно из ключевых условий — запуск пассажирских поездов.

«Сейчас, к примеру, житель Самары может отправиться к морю на поезде – в Адлер, Анапу или Симферополь, либо полететь самолетом в Сочи или Геленджик. Зачем тогда ему преодолевать 2000 км на автомобиле до Кирилловки? – задает риторический вопрос Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств и глава турагентской сети «Розовый слон».

Алексан не первый год работает с регионом и хорошо знает специфику спроса и предложения. Он также обращает внимание: «летом, скорее всего, туристам придется отстоять длинную очередь на КПП, где потребуют открыть и показать багажник и чемоданы».

На такое путешествие с семьей решится далеко не каждый. Поэтому подавляющую часть отдыхавших летом 2025 в поселках на Азовском море – в Бердянске, Кирилловке, Седово, на Арабатской стрелке и Белосарайской косе – местные жители. Лишь не более 10% гостей приехали из Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом спрос на отдых в этих местах есть.

«Туристы интересуются: как туда добраться? А узнав, что только на машине, сразу отказываются от идеи», – говорят в турагентствах.

Мкртчян считает: в Мариуполь и далее необходимо запустить поезда из Москвы, Петербурга и других городов центральной части России, причем из столицы они могут быть ежедневными.

«Хорошо бы наладить сообщение непосредственно до Бердянска и Приморска».

Новые курорты, по мнению специалистов, обладают большим потенциалом.

«Участок побережья Азовского моря со стороны Мариуполя значительно превосходит районы у Ейска и Должанки. Здесь пологий вход в воду, песчаные пляжи с мелким ракушечником и чистая вода».

Приморских отели это в основном гостевые дома не более чем на 30-50 мест. Инфраструктура отдыха пока не столь развита, как в Краснодарском крае. Гостевой дом с бассейном большая редкость. Сезон на Азовском море короче чем в Сочи, на зимний период большинство отелей закрывается.

