Безвиз с Китаем спас въездной туризм в России от снижения

По данным Ассоциации туроператоров России, въездной турпоток в 2025 году в лучшем случае вырастет лишь на 4-5%. Росту на 10-20%, который прогнозировался ранее, помешала стагнация в первых трёх кварталах. Ситуацию спасло решение о введении безвизового режима с Китаем и Саудовской Аравией, давшее импульс во второй половине года.

Въездной туризм в России в 2025 году в целом находился в состоянии стагнации или снижения, и первоначальные оптимистичные прогнозы о росте на 10-20% не оправдались. Об этом в пресс-центре НСН заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По её словам, ситуацию переломили решения о введении безвизового режима с Китаем и Саудовской Аравией в третьем квартале.

«До конца сентября мы ожидали снижения практически по всем направлениям, но ситуацию изменила новость о безвизе. Это стало приятным сюрпризом», — отметила эксперт.

В результате во второй половине последнего квартала турпоток заметно вырос. Хотя полностью исправить итоги года не удалось, динамика стала положительной. По предварительным оценкам АТОР, въездной турпоток по итогам 2025 года либо останется на уровне прошлого года, либо покажет незначительный рост на 4-5%.

