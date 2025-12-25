Деловой туризм резко пошел на спад: какие города потеряли больше всех

Российский рынок командировок сменил траекторию: после двух лет активного роста в 2025 году зафиксировано снижение. По оценке «Аэроклуба», объем перелетов деловых туристов по России уменьшился на 8% год к году, пишет «Коммерсантъ». Схожая динамика по общему числу деловых поездок — минус 7%, следует из данных платформы «Ракета».

© tourdom.ru

Снижение коснулось ключевых направлений. На внутреннем рынке Москва и Санкт-Петербург сохранили лидерство по доле авиабронирований — 25% и 9% соответственно, — однако спрос на них упал заметнее остальных: минус 15% и минус 22% год к году по данным «Аэроклуба». Меньший, но сопоставимый спад отмечен в Екатеринбурге (минус 11%), Казани (минус 7%) и Тюмени (минус 3%).

За рубежом картина неоднородная: интерес к поездкам в Казахстан вырос, тогда как в Киргизию — сократился почти вдвое. В то же время «Аэроклуб» указывает, что совокупный спрос на международные направления вернулся к уровню 2023 года, без раскрытия конкретных величин.

Компании не только реже направляют сотрудников в командировки, но и меняют структуру трат. В банке «Точка» фиксируют снижение командировочных расходов клиентов в среднем на 22% год к году — за счет уменьшения частоты поездок.

В «Trivio» отмечают переход части корпоративных клиентов с авиа на железнодорожный транспорт в рамках вахтовых перевозок, а также комбинирование видов транспорта для снижения среднего чека. В результате бюджет на деловые поездки в 2025 году практически не прибавил. При этом средний чек по сегментам различается. По расчетам «OneTwoTrip для бизнеса», средняя стоимость бронирования перелета и отеля внутри России в 2025 году составила 32,2 тыс. руб., что на 4,6% выше год к году. На международных направлениях средний чек сократился на 3%, до 84 тыс. руб. «Авиасейлс для бизнеса» оценивает среднюю стоимость билета туда-обратно, оформленного компаниями, в 32 тыс. руб., плюс 4% к прошлому году.

Изменились и параметры самих поездок. По словам управляющего директора «Аэроклуба» Юлии Липатовой, компании тщательнее планируют командировки: растет длительность поездок — в среднем по России в 2025 году представители бизнеса проводят в разъездах около пяти дней, а показатель по длительности увеличился на 19% год к году. В отраслевом разрезе «Аэроклуб» фиксирует разнонаправленную динамику: число командировок сотрудников нефтегазовой и энергетической отраслей снизилось на 3%, у ритейла — на 20%.

Прогнозы на 2026 год остаются осторожными. В Continent Express ожидают сохранения тренда на замедление, называя среди факторов рост налоговой нагрузки. внутренний сегмент продолжит движение по текущей траектории, а международные направления могут стабилизироваться.