Где в России зимой можно покататься на лыжах и сноуборде

Катание на горных лыжах — отличная возможность разнообразить свой досуг зимой, особенно если традиционные новогодние застолья уже наскучили. Отдых на горнолыжном курорте позволит провести время на свежем воздухе — вместе с физической нагрузкой такие каникулы пойдут только на пользу организму. «Лента.ру» публикует список лучших горнолыжных курортов России, которые подходят для семейного и активного отдыха зимой 2025-2026 года.

Когда в России начинается горнолыжный сезон

Катание на горных лыжах и сноуборде предполагает наличие снега, поэтому ехать на такие курорты лучше всего зимой. Однако это не значит, что у любителей горных лыж есть всего три месяца, чтобы покорить заснеженные вершины.

В широком смысле горнолыжный сезон на российских курортах длится с ноября по май

Все зависит от конкретного региона и погодных условий. Например, уже в середине декабря можно ехать на Шерегеш в Кемеровской области, а вот в Сочи курорты могут еще не открыться.

В северных широтах зима длится долго, поэтому горнолыжный сезон начинается осенью и часто заканчивается поздней весной. Важно учитывать погоду в период планируемого отдыха — несмотря на холода, даже на севере снег может не выпадать очень долго, тогда открытие сезона откладывается. Внезапная оттепель, метели и бури могут испортить каникулы туристам, которые поленились посмотреть прогноз.

Лучший месяц для катания на горных лыжах — февраль. В это время выпало уже достаточно снега, а отдыхающих меньше, чем во время новогодних каникул

В любом случае даты открытия сезона на том или ином курорте стоит узнавать заранее.

Самые популярные горнолыжные курорты в России

По данным Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса, сейчас в России действуют около 400 горнолыжных комплексов. Разнообразие климатических зон и рельефов делает их совершенно непохожими друг на друга, так что любой турист может подобрать зону горнолыжного отдыха, учитывая личные предпочтения, навыки катания и, конечно, цены.

В целом наибольшей популярностью пользуются около 20 российских курортов, расположенных в разных уголках страны — от Мурманска до Дальнего Востока.

Горнолыжные курорты Кавказа

Пожалуй, Кавказ — самый популярный регион для любителей горных лыж. Пиар-менеджер группы компаний «Слетать.ру» Анжелика Михновец в беседе с «Лентой.ру» отметила, что спрос на туры к местным горнолыжным курортам обычно растет в период со второй половины декабря по конец марта.

Кавказские Минеральные Воды также занимают высокое место в рейтинге внутренних направлений по интересу туристов с декабря по конец марта, добавила эксперт. Здесь популярностью пользуются курорты «Архыз», «Домбай» и «Приэльбрусье».

Кроме того, горы Северного Кавказа многие считают одним из наиболее подходящих мест для фрирайда и экстремального катания Анжелика Михновец пиар-менеджер группы компаний по организации туризма

«Домбай» (Карачаево-Черкесская Республика)

Сезон: конец ноября — начало апреля

конец ноября — начало апреля Для кого подходит: начинающие и профессиональные спортсмены

начинающие и профессиональные спортсмены Как добраться: из Минеральных Вод, Черкесска, Нальчика или Невинномысска на автобусе до Домбая

«Домбай» — отличный курорт для активного отдыха в горах, расположенный на территории живописного Тебердинского государственного заповедника.

Климат здесь довольно мягкий, что вкупе с чистым горным воздухом и завораживающими видами на Главный хребет Кавказских гор делает Домбай привлекательным как для российских туристов, так и для гостей из-за рубежа.

Лыжникам курорт предлагает девять спусков. Здесь есть трассы для начинающих, маршруты среднего уровня и зоны для фрирайда с крутыми поворотами и резкими перепадами высот — для самых смелых и опытных спортсменов. А также учебный склон для начинающих.

Ски-пасс на один день катания стоит 2900 рублей для взрослых и 2300 рублей для детей. Есть ски-пассы на два и три дня, а также отдельно на фаст трек, то есть проход к подъемнику без очередей.

«Архыз» (Карачаево-Черкесская Республика)

Сезон: начало декабря — начало апреля

начало декабря — начало апреля Для кого подходит: для лыжников любого уровня

для лыжников любого уровня Как добраться: из Минеральных Вод или Черкесска на рейсовом автобусе до Архыза

Вообще, кататься на склонах этого горнолыжного курорта можно круглый год. Климат здесь мягкий даже зимой, а трассы подходят как начинающим, так и опытным лыжникам.

Курорт «Архыз» располагается на двух склонах: Абишир-Ахуба на юге и Аркасар на севере. Туристы обычно располагаются в деревнях Романтик и Лунная поляна. Здесь довольно развита инфраструктура, работают пункты проката, школа для инструкторов, ряд гостиниц и кафе. Есть даже детский клуб «Архызенок» и ледовый каток — если вдруг надоест кататься на лыжах.

Максимальная высота спуска — почти 3000 метров. Курорт предлагает 16 широких трасс разных уровней сложности, в том числе экстремальные. Общая протяженность спусков — 27 километров, количество подъемников — четыре кресельных и три гондольных.

«Роза Хутор» (Краснодарский край)

Сезон: середина декабря — середина апреля

середина декабря — середина апреля Для кого подходит: лыжники всех уровней, самый комфортный вариант для начинающих

лыжники всех уровней, самый комфортный вариант для начинающих Как добраться: на поезде Сочи — Красная Поляна или на машине из Сочи или Адлера

«Роза Хутор» — один из самых популярных горнолыжных курортов в России и самый крупный горнолыжный центр Красной Поляны. Толчок развитию курорта дала зимняя Олимпиада 2014 года — здесь проходили соревнования по сноуборду и другим видам спорта. На сегодняшний день «Розу Хутор» посещают и россияне, и гости из-за рубежа.

«Роза Хутор» — самый развитый российский курорт в плане инфраструктуры. Спортсменам он предлагает 40 трасс всех уровней сложности, в том числе участки для фрирайда. Также здесь больше всего подъемников, по сравнению с другими курортами Красной Поляны — около 30.

Комплекс также включает сноупарки и зоны для развлечений, смотровую площадку с видом на горы, музеи, интерактивные парки и хаски-центр. Для самых искушенных туристов есть вертолетные прогулки.

В целом «Роза Хутор» — это лучший вариант для начинающих лыжников без опыта, а также для семейного отдыха с детьми.

«Красная Поляна» (Краснодарский край)

Сезон: середина декабря — середина апреля

середина декабря — середина апреля Для кого подходит: лыжники всех уровней, семейный отдых

лыжники всех уровней, семейный отдых Как добраться: так же, как и до «Розы Хутор»

Еще один курорт в одноименном регионе, расположенный совсем рядом с «Розой Хутор».

В «Красной Поляне» есть отдельная локация Поляна 540 для семей с маленькими детьми и молодежи, а также Поляна 960 — район с дорогими отелями и высококлассным сервисом.

Несмотря на возможности для семейного отдыха, этот курорт любят лыжники-экстремалы и профессиональные райдеры. Здесь расположено 13 спусков самого сложного уровня и девять спусков вне трасс — заряд адреналина обеспечен.

Однако начинающим на «Красной Поляне» тоже есть чем заняться. Здесь находится более десятка трасс для начинающих лыжников и спортсменов среднего уровня.

Ну а если туристы совсем не хотят кататься, в их распоряжении горные бани, спа-центры, аттракционы Gorky Fly и большой выбор других развлечений.

«Газпром Полян» (Краснодарский край)

Сезон: середина декабря — середина апреля

середина декабря — середина апреля Для кого подходит: лыжники всех уровней, семейный отдых

лыжники всех уровней, семейный отдых Как добраться: так же, как и до «Розы Хутор»

Как понятно из названия, это курорт компании «Газпром», расположенный в той же Красной Поляне. Во время сочинской Олимпиады здесь проводились соревнования среди лыжников и биатлонистов. Участники российской сборной до сих пор проводят на трассах «Газпрома» свои тренировки.

Горнолыжный центр состоит из двух зон катания — «Альпика» и «Лаура», обе входят в стоимость ски-пасса. «Газпром» включает 35 трасс разного уровня, на вершину горы можно подняться с помощью одного из 14 подъемников.

Для туристов есть все, что положено на горнолыжном курорте — гостиничный комплекс, лечебные и расслабляющие процедуры, кафе и так далее. Также отсюда можно добраться до хаски-центра, посетить ферму оленей и парк «Зеленая поляна».

«Эльбрус» (Кабардино-Балкарская Республика)

Сезон: середина ноября — начало мая

середина ноября — начало мая Для кого подходит: новички и любители несложных трасс

новички и любители несложных трасс Как добраться: от городского автовокзала в Нальчике на автобусе № 535

«Эльбрус» — горнолыжный курорт, расположенный у подножья одноименной горы. Помимо завораживающих видов на самую высокую вершину России, «Эльбрус» привлекателен тем, что сезон здесь длится почти полгода. Трассы курорта несложные — идеальный вариант для начинающих лыжников и сноубордистов.

Общая протяженность семи широких трасс — около 17 километров, также есть два учебных склона. Подняться наверх можно на одном из трех гондольных подъемников. Перепад высот — около 1,5 километра.

Что касается сопутствующих услуг, на курорте предусмотрены точки проката, заведения общепита, гостиницы и многое другое. Также отсюда можно поехать на экскурсию в природный парк «Приэльбрусье».

Горнолыжные курорты Сибири

Шерегеш (Кемеровская область)

Сезон: середина ноября — конец мая

середина ноября — конец мая Для кого подходит: новички и опытные спортсмены

новички и опытные спортсмены Как добраться: из Кемерова, Новосибирска или Новокузнецка на автобусе в Таштагол. Далее вновь на автобусе до Шерегеша

Название курорта знакомо даже тем, кто никогда не катался на горных лыжах. Секрет популярности Шерегеша в его уникальных климатических условиях.

Во-первых, здесь очень рано выпадает снег, и сезон длится рекордно долго — с ноября по май. Во-вторых, снег очень мягкий и пушистый. Он не обваливается и не сминается в твердые массивы.

Кроме того, на курорте достаточно развита инфраструктура — в Шерегеше работают десятки прокатов и ремонтных мастерских, есть школы инструкторов, многочисленные отели, рестораны, сауны и спа-салоны. Так что там есть чем заняться даже тем, кто не любит кататься на горных лыжах, а едет просто за компанию.

Но для заядлых лыжников здесь тоже есть где развернуться. Курорт предлагает 18 трасс разного уровня сложности. Максимальный перепад высот составляет 650 метров. Для опытных мастеров есть трассы с наклоном до 45 градусов.

Такой размах делает Шерегеш одним из самых популярных горнолыжных курортов России. Поэтому бронировать места в гостиницах нужно заранее. Лучше позаботиться об этом уже в конце лета — начале осени, особенно если в планах отдохнуть там на Новый год.

Белокуриха (Алтайский край)

Сезон: конец ноября — начало апреля

конец ноября — начало апреля Для кого подходит: для лыжников любого уровня

для лыжников любого уровня Как добраться: от Новосибирска, Барнаула или Бийска прямым автобусным рейсом до Белокурихи

Мягкий климат, свежий воздух и живописная природа делают Белокуриху отличным местом для отдыха и оздоровления. Здесь давно организованы возможности для санаторно-курортного лечения, и уровень сервиса с каждым годом растет.

Что касается горных лыж, в Белокурихе есть все возможности для этого спорта. Более того, здесь регулярно проводятся соревнования. Курорт предлагает пять горнолыжных комплексов со своими ски-пассами. Перепад высот — 550 метров.

«Байкальск» (Иркутская область)

Сезон: середина ноября — конец апреля

середина ноября — конец апреля Для кого подходит: райдеры любого уровня, в том числе экстремалы

райдеры любого уровня, в том числе экстремалы Как добраться: из Иркутска или Улан-Удэ на маршрутном такси до Байкальска

Курорт «Байкальск», или «Соболиная гора» расположен в Иркутской области, недалеко от озера Байкал. Со склонов можно наблюдать завораживающие виды и дышать чистым воздухом.

«Байкальск» предлагает 18 трасс всех уровней сложности и общей протяженностью 15 километров. Самый длинный маршрут — более двух километров, но короткие участки тоже есть. Максимальный перепад высот — 450 метров, работают семь подъемников, а также системы искусственного оснежения. Все трассы хорошо освещены.

«Бобровый лог» (Красноярский край)

Сезон: ноябрь — апрель

ноябрь — апрель Для кого подходит: райдеры любого уровня, особенно начинающие и те, кто хочет развлечений, кроме катания на лыжах

райдеры любого уровня, особенно начинающие и те, кто хочет развлечений, кроме катания на лыжах Как добраться: курорт находится в городской черте Красноярска, добраться можно на автобусе № 37

Курорт «Бобровый лог» расположен недалеко от заповедника «Столбы». Помимо горных лыж, здесь можно покататься на ледовом катке, а также попробовать «Родельбан» — аттракцион, сочетающий в себе американские горки и бобслей.

В распоряжении лыжников 15 трасс разного уровня и общей длиной примерно 11 километров. Для новичков есть учебные склоны. Вечером трассы освещаются, есть два канатно-кресельных подъемника.

Кроме перечисленных активностей, гости курорта могут посетить спа-комплекс, поиграть в бильярд, самостоятельно приготовить что-то на костре. На территории также работают кафе и рестораны.

«Бобровый лог» хорош тем, что находится в черте города, туристы могут легко снять квартиру или поселиться в отеле. Это подходит для семей с детьми — все удобства будут под рукой.

Горнолыжные курорты Дальнего Востока

«Горный воздух» (Южно-Сахалинск)

Сезон: начало декабря — конец апреля

начало декабря — конец апреля Для кого подходит: лыжники любого уровня, любители длинных трасс

лыжники любого уровня, любители длинных трасс Как добраться: горнолыжные базы расположены в городской черте Южно-Сахалинска, добраться можно на автобусах № 2, 7, 34, 62 или на такси

«Горный воздух» считается лучшим курортом Дальнего Востока благодаря инфраструктуре, которая продолжает развиваться. На популярность работает и территориальная доступность базы — курорт расположен в городской черте, на склонах горы, которая возвышается на 602 метра над уровнем моря.

В сезоне 2025-2026 «Горный воздух» открыл 26 трасс для новичков и профессионалов. Также здесь есть экстрим-маршрут и трасса для ски-кросса. Еще туристы могут посетить снежный парк.

Горнолыжные курорты Поволжья

«Абзаково» (Республика Башкортостан)

Сезон: начало ноября — начало мая

начало ноября — начало мая Для кого подходит: для всех — от новичков до экстремалов

для всех — от новичков до экстремалов Как добраться: из Магнитогорска на поезде или автобусе доехать до Новоабзаково, оттуда до курорта три километра

«Абзаково» — популярный курорт для лыжников и сноубордистов, расположенный на склоне Уральских гор. Здесь ежегодно проводятся соревнования всероссийского уровня, а трассы с самым современным оборудованием отвечают международным стандартам.

Трасс на курорте 13, общая протяженность — 16 километров. Специально для начинающих спортсменов есть учебный маршрут длиной 170 метров. Для экстремалов предусмотрены фрирайд-участки. Наверх поднимают восемь подъемников, также предусмотрен детский лифт.

Тем, кто не любит горные лыжи, «Абзаково» предлагает покататься на тюбингах, еще на курорте есть трассы для гладких лыж и ледовый каток.

«Мраткино» (Республика Башкортостан)

Сезон: декабрь — апрель

декабрь — апрель Для кого подходит: райдеры любого уровня, особенно новички и семьи с детьми

райдеры любого уровня, особенно новички и семьи с детьми Как добраться: из Магнитогорска, Челябинска или Уфы на автобусе до Белорецка

Курорт «Мраткино» располагается на склонах одноименной горы, одной из самых высоких на Южном Урале. Сезон длится с декабря по апрель — относительно недолго, зато снега здесь выпадает много, склоны окружены живописным сосновым лесом, а перепад высот на трассах вполне комфортный даже для новичков.

Сюда приезжают семьи с детьми, пожилые люди и молодежь. Для туристов разных возрастных групп оборудовано восемь трасс общей длиной около восьми километров и перепадом высот до 300 метров. Есть даже детский маршрут длиной 200 метров.

Самый сложный участок — трасса для слалома длиной почти 1,5 километра

Подняться наверх можно на одном из четырех подъемников. Все маршруты хорошо освещены, что делает катание безопасным даже в вечернее время, а снежный покров по мере необходимости выравнивается.

Что касается туристической инфраструктуры, здесь есть ряд гостиниц, прокат оборудования, учебный центр, заведения общественного питания и так далее.

«Губаха» (Пермский край)

Сезон: начало декабря — середина апреля

начало декабря — середина апреля Для кого подходит: лыжники любого уровня, особенно любители сложных трасс

лыжники любого уровня, особенно любители сложных трасс Как добраться: из Соликамска или Перми поездом или автобусом до Губахи

«Губаха» — не самый популярный горнолыжный курорт в России, однако это вовсе не означает, что он уступает более известным направлениям.

Курорт предлагает разнообразные спуски — 18 трасс разной сложности общей протяженностью 18 километров. Есть маршруты для слалома, слалома-гиганта, скоростного спуска и фрирайда. Максимальный перепад высот — 300 метров. Также на территории курорта работает сноупарк. Подняться наверх можно на подъемниках, здесь их семь — шесть бугельных и один кресельный.

Ски-пасс на день для взрослого стоит от 2000 рублей.

Как и на любом другом курорте, в «Губахе» есть несколько отелей, банный комплекс, спа, кафе и рестораны, работает прокат оборудования.

Горнолыжные курорты на севере России

Анжелика Михновец отметила, что незаслуженно вниманием обделяют самые высокие горы Русского Севера в Мурманской области, где расположены одни из наиболее бюджетных горнолыжных курортов России. Экскурсионный тур позволяет добраться до Хибин на автобусе из Санкт-Петербурга.

«Кукисвумчорр» (Мурманская область)

Сезон: декабрь — май, на вершинах снег пригоден для катания даже в летнее время

декабрь — май, на вершинах снег пригоден для катания даже в летнее время Для кого подходит: новички и профессионалы

новички и профессионалы Как добраться: из города Апатиты на рейсовом автобусе до самого курорта

Курорт «Кукисвумчорр» находится в районе города Кировска, с трех сторон окруженного склонами. Климат в данной местности довольно суровый, но именно благодаря ему кататься на лыжах в Кировске можно чуть ли не круглый год.

Неповторимым отдых здесь делает возможность наблюдать северное сияние, ведь в начале декабря в регионе наступает полярная ночь

«Кукисвумчорр» предлагает туристам шесть трасс разной сложности, общей длиной 10 километров. Есть маршруты для экстремального катания. Работают четыре подъемника, один из которых учебный.

Инфраструктура курорта также включает мини-отель, медпункт, игровую зону для детей, прокат оборудования.

«Большой Вудъявр» (Мурманская область)

Сезон: декабрь — май, на вершинах круглый год

декабрь — май, на вершинах круглый год Для кого подходит: райдеры среднего уровня

райдеры среднего уровня Как добраться: так же, как и до курорта «Кукисвумчорр»

«Большой Вудъявр» — это еще один курорт в районе Кировска. По популярности он даже превосходит «Кукисвумчорр», так как здесь более развита инфраструктура. В первую очередь на «Большом Вудъявре» больше трасс и все они сертифицированы Международной федерацией лыжного спорта.

Курорт предлагает 24 спуска общей протяженностью 25 километров. Перепад высот составляет 650 метров. Трассы здесь разного уровня сложности, но больше всего «синих», для райдеров среднего уровня. Также предусмотрен отдельный склон для тех, кто только учится кататься.

На «Большом Вудъявре» действуют восемь подъемников, есть своя школа горнолыжного спорта, пункты проката и ремонта. Туристы могут разместиться в гостиницах, они здесь на любой вкус и кошелек, рядом имеются санаторий и база отдыха. Помимо катания на лыжах, путешественники могут развлечь себя рыбалкой или отправиться в снегоходный тур.

Курорты в районе Москвы и Санкт-Петербурга

Недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга тоже есть свои горнолыжные курорты. Не такие масштабные, конечно, как те, что расположены на склонах гор, но и они подойдут для активного отдыха в выходные.

«Сорочаны» (Московская область)

Курорт «Сорочаны» расположен в Дмитровском городском округе Московской области. Здесь нет высоких склонов — их отсутствие компенсирует хороший сервис. Это не вариант для искушенных райдеров, но неплохое развлечение для любителей активного отдыха на один или пару дней.

Когда снега нет, здесь работают снежные пушки, как и на других курортах, есть пункты проката и подъемники. Кататься можно и вечером, так как все трассы освещены.

В распоряжении туристов десять трасс разного уровня с перепадом высот до 90 метров. Ски-пасс в 2026 году стоит от 4200 рублей.

«Игора» (Ленинградская область)

Жителям Северной столицы тоже есть где отдохнуть. Курорт «Игора» предлагает широкий спектр услуг для любителей горных лыж и других зимних развлечений.

Здесь можно покататься на тюбингах и гладких лыжах, есть ледовый каток. Любители горных лыж могут выбрать одну из девяти трасс, общая протяженность маршрутов — 4200 метров. Перепад высот — 116 метров.

Ски-пасс для взрослых стоит от 1710 рублей в час, детям до 12 лет, пенсионерам и инвалидам полагаются льготы. Для них ски-пасс будет стоить 1500 рублей в час.

Как выбрать горнолыжный курорт

При выборе горнолыжного курорта нужно учитывать множество факторов.

Даты поездки

Разные курорты открываются в разное время, поэтому даты открытия сезона нужно смотреть заранее. Также стоит заблаговременно бронировать места в отелях, особенно если горнолыжный отдых планируется на период праздников. Cвоевременное планирование еще и поможет сэкономить.

Цена размещения

Второй пункт, с которым нужно определиться — это бюджет поездки. Стоит рассчитывать не только билеты на самолет или поезд, проживание и питание, но и цены на ски-пассы и прокат оборудования.

При покупке пакетного тура стоит помнить, что в него зачастую не включена стоимость ски-пассов и проката.

В целом на всех курортах можно найти как дорогое, так и бюджетное размещение. Что действительно отличается по стоимости — ски-пассы.

Курорты отличаются друг от друга инфраструктурой. Например, в Сочи в пешей доступности от курортов есть магазины, кафе, рестораны, бассейны, развлекательные центры и так далее. В Шерегеше, на Эльбрусе, в Хибинах инфраструктура пока еще не так развита, а также меньше трасс

Уровень катания

Следующее, о чем стоит подумать при выборе курорта — уровень владения горными лыжами или сноубордом, и в целом степень своей физической подготовки. Нужно заранее уточнить, есть ли на курорте учебные и базовые трассы — обычно такую информацию вместе с картой размещают на сайте. Зеленые и синие трассы, как правило, ориентированы на начинающих, красные — для более продвинутого уровня, черные — для самого высокого уровня катания.

Количество и сложность трасс, различных типов подъемников, сноупарка — крайне важные условия как для начинающих, так и для продвинутых лыжников. Например, начинающим лыжникам будет сложно кататься на Чегете в Кабардино-Балкарии, а на «Розе Хутор» специально для них есть пологая и широкая трасса

В любом случае, на каждом курорте можно воспользоваться услугами частного тренера, но если хочется заниматься с квалифицированным специалистом, есть смысл обратиться в школу, которые есть не везде.

Наличие дополнительных развлечений

При подборе места стоит рассмотреть возможность совмещения горнолыжных активностей с осмотром достопримечательностей. Это позволит сделать отдых насыщеннее и интереснее.