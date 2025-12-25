Отели на юге РФ активно зарабатывают на новогодних праздниках

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах общий рост средней стоимости бронирования на новогодние праздники вырос на 9% год к году. В Краснодарском крае цены увеличились примерно на 15% год к году, на Ставрополье — на 10%, в Ростовской области — на 6%, пишет РБК со ссылкой на данные Bronevik.com.На ключевых направлениях средние чеки остались близки к прошлогодним: Сочи — 7,6 тыс. руб. за ночь, Краснодар — 4,9 тыс. руб., Адлер — 5,7 тыс. руб., Сириус — 8,7 тыс. руб. Эстосадок выделяется самым высоким средним чеком — 21,5 тыс. руб. за ночь и приростом на 5%.

Горнолыжные туры в этом году примерно вдвое дороже прибрежных: для москвичей пятдневная поездка в прибрежную зону с перелетом — 55–60 тыс. руб., минимальный бюджет на Красной Поляне со ски‑пассами — около 100 тыс. руб. В обоих сегментах прирост цен составляет 5–6% год к году. На Кавминводах средняя продолжительность поездки — 10–12 дней; десятидневные санаторные программы — 60–70 тыс. руб.

По данным «Авито Путешествий», средняя стоимость аренды посуточной квартиры в южных городах снизилась на 6% год к году, а загородных домов выросла на 5%. В городах динамика различается: Краснодар — плюс 18% за сутки (с 3,2 до 3,7 тыс. руб.), Кисловодск и Пятигорск — плюс 7% (с 4,9 до 5,3 тыс. руб. и с 3,8 до 4 тыс. руб.), Ростов‑на‑Дону — без изменений (3,4 тыс. руб.), Сочи — минус 3% (с 6,3 до 6,1 тыс. руб.). В загородном сегменте сильнее всего выросла стоимость в Кисловодске (+23%, с 8 до 9,8 тыс. руб.) и Краснодаре (+9%, с 13,8 до 15 тыс. руб.); в Сочи и Пятигорске цены остались на уровне 18,3 тыс. руб. и 7,1 тыс. руб. соответственно; в Горячем Ключе — снижение на 2,5% (с 14,9 до 14,5 тыс. руб.).