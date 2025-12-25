В Сочинском национальном парке опровергли слухи о продаже нелегальных туров

В Сочинском национальном парке опровергли информацию о продаже нелегальных туров, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя директора нацпарка Владимира Титова.

По его словам, нацпарк Сочи не занимается продажей туров, а экскурсоводы и инструкторы-проводники действуют в рамках нормативных актов и под контролем администрации.

Он добавил, что в нацпарке для туристов доступны более 50 процентов территории, которые посещают свыше пяти миллионов туристов в год. Так, сюда можно попасть только со специальным разрешением, а посетителям экотроп нужно приобрести билет.

В сообщении информагенства говорится также, что Генпрокуратура РФ во время проверки Сочинского нацпарка и Кавказского заповедника выявила нарушения более чем на три миллиарда рублей.

Отмечалось, что на особо охраняемой природной территории сформировалась "серая зона", связанная с допуском на территорию тургрупп.

Напомним, Сочинский национальный парк основан в 1983 году и расположен вдоль черноморского побережья. Это первый нацпарк в России.