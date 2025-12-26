Чем порадуют туристов, встречающих Новый год в небе

Большое количество туристов встретят Новый год в полете. За 5 дней до праздника некоторые российские авиакомпании поделились, чем порадуют пассажиров во время этих не самых обычных рейсов.

© tourdom.ru

«Аэрофлот» проведет акцию «Новогодние чудеса на высоте» на 21 рейсе из Москвы: на борту разыграют до двух сертификатов на бесплатный перелет экономклассом туда-обратно и промокоды со скидкой 5–25% на рейсы по России. В списке – перелеты на Пхукет, в Бангкок, Нячанг, Мале, Пекин, Шанхай, Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Новосибирск и др. В праздники пассажирам подарят конфеты с предсказаниями; в бизнес‑классе с 31 декабря по 8 января – мандариновые десерты. На дальних перелетах свыше 7 часов 31 декабря и 1 января в бизнес‑классе подадут «новогодний сет» с икрой и праздничными закусками. Также 31 декабря и 1 января: в бизнесе – конфеты ручной работы и елочная игрушка, в комфорте – открытка с шоколадом, в экономе – имбирные пряники.

У S7 Airlines встретят Новый год в полете более 3,5 тыс. пассажиров. Для поддержания праздничного настроения взрослым предложат глинтвейн, а детям – леденцы. А ближе к празднику – еще и игристое.

«Уральские авиалинии» объявили «новогодний» рейс 31 декабря из Домодедово (вылет в 20:35) с встречей полуночи в воздухе и прилетом в Екатеринбург около часа ночи. На борту – специальное меню, игристое и сувениры для всех пассажиров. Дополнительно доступен предзаказ «праздничного» рациона на даты 25 декабря – 14 января: пельмени (курица или говядина), оливье с колбасой, булочка, чай и новогодние конфеты за 699 руб.

AZUR air сообщила, что более 1300 пассажиров встретят Новый год на четырех рейсах: Уфа – Нячанг, Тюмень – Пхукет, Москва – Пхукет, Самара – Паттайя. Для всех предусмотрен новогодний комплимент: бокал шампанского, праздничный десерт и мандарины.

У «Победы» на рейсе Пермь – Москва из-за разницы во времени пассажиры встретят новогодний праздник дважды. Обещаны конкурсы с призами и подарки.

TourDom.ru продолжит следить за анонсами других перевозчиков.