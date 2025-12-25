«Сонный туризм» вошел в пятерку ключевых слов в индустрии путешествий

Совместное исследование сервиса онлайн-бронирования «Островок» и «Медиалогии» за период с 1 января по 9 декабря 2025 года зафиксировало пять наиболее часто упоминаемых в русскоязычных соцсетях терминов, связанных с поездками. Лидером стал «глэмпинг». В пятерку вошли также «агротуризм», «энотуризм», «соло-путешествия» и «сонный туризм».

Формат «сонного туризма» описывается как разновидность велнес-отдыха с акцентом на восстановление через качественный сон. По данным «Островка», каждый десятый отзыв о гостиницах и апартаментах в 2025 году содержал упоминания о матрасах, подушках и условиях для комфортного сна.

Интерес к винному туризму также усилился. По сведениям «Островка», число бронирований размещения в популярных винодельческих регионах России за апрель — ноябрь 2025 года увеличилось более чем в два раза относительно того же периода 2024 года. В исследовании также приводятся отраслевые оценки: посещаемость российских виноделен растет в среднем на 25% в год, потенциал направления оценивается как высокий.