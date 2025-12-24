Поезда южного направления пропали

У туристов, путешествующих на поездах, снова переполох – заходят за 90 дней до отправления нужного им поезда на сайт, а мест в системе бронирования нет. Это актуально и для поездов в сторону Адлера, и на крымском направлении. И даже в Кисловодск.

Объясняется данная аномалия достаточно просто – временно уменьшена глубина продаж на составы отправляющиеся с 22 по 30 марта. Сегодня на всех других маршрутах загрузили билеты на 23-е число.

Проверили – действительно в системе бронирования РЖД на эту дату ни одного варианта, чтобы уехать из Москвы в Адлер. На сайте ГСЭ аналогичная пустота при попытке выбрать поезда из столицы и Петербурга в Симферополь, Севастополь, а также из нескольких регионов.

Причина происходящего – планирование ремонтных работ на ж/д-магистралях. Для того чтобы выделить окна для выхода специалистов на пути, сейчас корректируют расписание всех проходящих составов на этих участках.

Несмотря на объяснение перевозчиков, что продажи билетов на указанные даты стартуют после того, как составят новое расписание, в соцсетях немало паникеров – причем под теми же постами с важными сообщениями:

«Неужели поезда отменят совсем?»

Каждого приходится успокаивать лично:

«Поезда будут ходить, ничего не отменяется. Поедут все».

Главный вопрос – когда возобновят. Но ответа нет, и не только у туристов:

«У нас нет точной даты», – отвечают пассажирам в соцсетях с официального аккаунта «Гранд Сервис Экспресс».

В том, что «более подробной информации нет», признаются и эсэмэмщики РЖД.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы пожаловались на сбои в листе ожидания РЖД, которые мешают им купить билеты на новогодние каникулы.