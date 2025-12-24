Новогодняя программа курорта Архыз

Курорт Архыз встретит Новый год карнавальным шествием и фестивалем электронной музыки
На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии в Новый год проведут карнавальное шествие и фестиваль электронной музыки «Новогоднее сияние». Гости праздника также ждут световое и анимационное шоу на фоне горных вершин.
«Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии готовится к еще одному яркому новогоднему сезону 2025−2026. В этом году гостей ждет не просто зимний отдых, а полное погружение в атмосферу современной сказки — с электронной музыкой, световыми инсталляциями и анимационными шоу на фоне горных пиковых Кавказского хребта. Центральным событием праздничной программы станет фестиваль электронной музыки "Новогоднее cияние", который объединит традиционное ощущение зимнего волшебства и современные ритмы известных российских диджеев», — сообщили в пресс-службе курорта.
Фестиваль состоится в формате опен-эйр на центральной площади поселка Романтик. Также для участников торжеств организуют карнавальное уличное шествие.
Для детей профессиональные аниматоры проведут квесты, мастер-классы и тематические представления, а артисты уличного театра «Ларамбла» представят серию интерактивных перформансов.
«Мы стремимся сделать новогодние каникулы на Архызе максимально насыщенными. Это время, когда важно совместить яркие впечатления, безопасное катание для взрослых и детей, не забывая о комфорте и качестве экипировки», — отметили в пресс-службе курорта.