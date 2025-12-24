Новогодняя программа курорта Архыз

На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии в Новый год проведут карнавальное шествие и фестиваль электронной музыки «Новогоднее сияние». Гости праздника также ждут световое и анимационное шоу на фоне горных вершин.

© «Это Кавказ»

«Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии готовится к еще одному яркому новогоднему сезону 2025−2026. В этом году гостей ждет не просто зимний отдых, а полное погружение в атмосферу современной сказки — с электронной музыкой, световыми инсталляциями и анимационными шоу на фоне горных пиковых Кавказского хребта. Центральным событием праздничной программы станет фестиваль электронной музыки "Новогоднее cияние", который объединит традиционное ощущение зимнего волшебства и современные ритмы известных российских диджеев», — сообщили в пресс-службе курорта.

Фестиваль состоится в формате опен-эйр на центральной площади поселка Романтик. Также для участников торжеств организуют карнавальное уличное шествие.

Для детей профессиональные аниматоры проведут квесты, мастер-классы и тематические представления, а артисты уличного театра «Ларамбла» представят серию интерактивных перформансов.