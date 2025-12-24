Европейских туристов в Москве заменили китайцы и арабы

В 2025 году московский туррынок может показать максимум за все годы: по предварительным оценкам, столицу посетят порядка 26,5 млн человек. Приток иностранных гостей, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, увеличится примерно на 10%. Рост ожидается за счет спроса из арабских стран, Индии, Китая и ряда других дружественных стран, что частично замещает европейские направления, сообщает РИА Новости.

О перспективах отрасли мэр сообщил 24 декабря в ходе отчета перед депутатами Мосгордумы. Он отметил, что экономический эффект туризма в городе увеличивается ежегодно: к 2030 году доля индустрии в валовом региональном продукте Москвы, согласно планам, должна достигнуть 6,7%.

Сфера гостеприимства уже обеспечивает занятостью сотни тысяч жителей столицы. Для профессионалов туриндустрии ключевые ориентиры на 2025 год — рост совокупного турпотока, усиление въездного сегмента из неевропейских источников и наращивание вклада отрасли в ВРП, что формирует запрос на развитие номерного фонда, сервисов и инфраструктуры приема.