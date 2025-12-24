Туристический поток в Рязанской области бьет рекорды

На площадке Национального центра «Россия» губернатор Павел Малков представил региональную стратегию «Регион-2030. 100 шагов» и обозначил ключевые направления развития субъекта – в том числе туризм. В ходе пресс-подхода губернатор рассказал корреспонденту «ФедералПресс» о взрывном росте туристического интереса к Рязанской области в год 130-летия со дня рождения Сергея Есенина:

© РИА Новости

«Туризм в Рязанской области развивается очень активно, и, конечно, одна из ключевых фигур, которая привлекает внимание к нашему региону – это наш великий русский поэт Сергей Есенин. В этом году – круглая дата, 130 лет со дня рождения Сергея Есенина.

Празднования шли по всей стране, и, конечно, мы были одной из основных площадок этого празднования. Прошло много мероприятий, и они вызвали серьезный интерес. Поток желающих превысил все наши самые смелые прогнозы. Из-за этого в том числе были и некоторые организационные шероховатости: мы подумали, сколько людей может максимум приехать, потом умножили эту цифру на три, но в итоге приехало еще втрое больше. Тем не менее, все мероприятия прошли на высоком уровне.

Я никогда не увлекаюсь финансовыми оценками, потому что мы прекрасно понимаем: если люди приехали, то они потратили здесь деньги, остановились в гостинице, заплатил за экскурсии, купили еду в магазине или зашли в кафе или рестораны. Это мультипликативный эффект для экономики, и очевидно, что чем больше туристов, тем это лучше для экономики. Если приток туристов есть, значит, Рязань развивается, значит, здесь есть что посмотреть – и я говорю, конечно, не только о «Есенинских» мероприятиях».