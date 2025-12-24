Для анапского турбизнеса попросили кредитные каникулы

Российский союз промышленников и предпринимателей направил вице-премьеру Виталию Савельеву, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, пакет предложений по стабилизации туристической отрасли Анапы, пишет «Коммерсантъ».

В письме, подписанном президентом РСПП Александром Шохиным, предлагаются кредитные и налоговые каникулы для местных предпринимателей, а также ряд дополнительных антикризисных инструментов. В их числе – снижение страховых взносов до 15%, мораторий на банкротство гостиниц, санаториев, детских лагерей и туристских компаний, а также льготное кредитование для сохранения рабочих мест. Отдельно предлагается продлить программы грантов и субсидий на восстановление пляжной инфраструктуры для бизнеса. В письме также содержится рекомендация распределить за счет региональных и муниципальных бюджетов квоты на путевки в детские лагеря Анапы между субъектами РФ. РСПП акцентирует необходимость своевременного информирования отрасли о сроках открытия пляжей: от этого зависят производственные планы и загрузка объектов размещения. По данным властей, в текущем сезоне в пик лета в Анапе находилось менее 24 тыс. отдыхающих, тогда как в 2024 году в аналогичный период курорт принимал порядка 100 тыс. туристов. Средняя загрузка отелей оценивалась на уровне 30%. Пляжи Анапы и Темрюкского района закрыты после разлива мазута, вызванного крушением 2 танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. В море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Финансовые решения на федеральном уровне частично уже приняты: в июне Госдума одобрила поправки к бюджету о выделении 1,7 млрд рублей на поддержку туристических организаций в Анапе и Темрюкском районе. По словам заместителя председателя Госдумы Виктории Абрамченко, средства направляются на льготные займы и инвестиционные проекты для компаний отрасли.