Отдых на курорте «Архыз»: цены, трассы, как добраться

Горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии 6 декабря открыл зимний сезон 2025-2026. Курорт популярен у любителей зимнего спорта: есть трассы любого уровня сложности, хорошо развита инфраструктура, есть развлечения для семей с детьми. Причем там не так много туристов, как в других известных локациях. «Лента.ру» рассказывает, как работает горнолыжный курорт «Архыз», как до него добраться, где кататься, какие там цены и чем можно заняться помимо катания на горных лыжах и сноуборде.

Горнолыжный курорт «Архыз»: главное

Местоположение: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Архызское сельское поселение, село Архыз, туристическая деревня Романтик, дом 1

GPS координаты: 43.543584 41.181570

Контакты: телефон 8-800-100-555-9

Сайт: resort-arkhyz.ru

Курорт «Архыз» находится в республике Карачаево-Черкесия. Это большой горный кластер: туда входят и село Архыз, и две туристические деревни Романтик и Лунная поляна, расположенные в 10–12 километрах от него. Именно там находятся канатные дороги, которые поднимают лыжников и сноубордистов к началу спусков.

«Архыз» — один самых популярных и быстроразвивающихся горнолыжных курортов России. В беседе с «Лентой.ру» руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет» (входит в «Слетать.ру») Ксения Андрианкова назвала основные преимущества этого курорта:

компактность (минимальное время от выхода из отеля до начала катания);

разнообразие трасс; развитая инфраструктура;

более низкий трафик туристов, чем на других популярных горнолыжных комплексах России; живописные горные виды;

кавказское гостеприимство.

Первая канатная дорога неподалеку от поселка Архыз заработала в 2012 году. За 12 лет курорт принял более четырех миллионов туристов.

Горнолыжный сезон на курорте длится пять месяцев: как правило, с начала декабря до конца апреля. Сезон 2025-2026 начался 6 декабря

При этом туристов предупреждают, что зимой (особенно в начале) бывает оттепель, а в марте — сильный ветер и перепады температуры от минус 15 до плюс 7 градусов. Уровень снежного покрова на склонах может меняться от 40 до 80-90 сантиметров.

Как добраться

Курорт располагается в 48 километрах от станицы Зеленчукская. Расстояние до столицы республики, города Черкесска, составляет чуть более 100 километров, а до ближайшего аэропорта Минеральные Воды в Ставропольском крае — 220 километров.

На самолете

Проще всего лететь в Минеральные Воды.

Дорога из Москвы займет от 3,5 часа, стоимость билета зимой-2026 начинается от 4700 рублей.

Из Санкт-Петербурга лететь четыре часа, билеты на прямые рейсы зимой-2026 стоят от 13 000 рублей.

От аэропорта можно добраться на автобусе от автовокзала Минвод (около 1200 рублей), вызвать такси или заказать трансфер от отеля. Дорога займет около 4-5 часов.

На поезде

Сперва туристам из Москвы следует добраться либо до Невинномысска (расстояние до Архыза — 152 километра), либо до Минеральных Вод (215 километров). Затем — пересадка на автобус.

До станции Невинномысская поезд из Москвы идет 22-24 часа. От Невинномысска до Архыза можно доехать на автобусе за 3 часа 40 минут. Билет стоит от 1200 рублей.

До Минеральных Вод (а затем и до Архыза) удобно добираться комплексным маршрутом. РЖД организовывает такие поездки в формате «поезд + автобус» с 15 декабря 2025 года по 30 марта 2026 года. Сначала пассажиры доезжают от Москвы до Минвод на поезде, затем организованно пересаживаются на автобус и едут до Архыза. Билет на маршрут единый, время отправления автобуса состыковано с временем прибытия поезда.

Например, есть вариант поехать на двухэтажном поезде «Кавказ» с отправлением от Казанского вокзала Москвы в 08:22 и прибытием в Архыз на следующие сутки в 11:50. Пересадка в Минводах на автобус составляет всего полтора часа. В поезде можно купить билет либо в купе (от 6400 рублей), либо в СВ (от 26 500 рублей), либо в люкс (от 113 200 рублей). Поездка на автобусе обойдется от 1550 рублей.

На машине

Из Москвы до Архыза можно доехать примерно за сутки (если в автомобиле два водителя). Расстояние составляет около 1650 километров.

Трассы

«Архыз» расположен в ущелье (между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу), поэтому горнолыжные трассы здесь спускаются навстречу друг другу с двух склонов. Всего оборудовано 16 широких трасс общей протяженностью 27 километров. Здесь есть склоны разного уровня сложности с разным перепадом высот:

четыре «зеленые» трассы для начинающих лыжников и сноубордистов;

пять «синих» трасс для любителей среднего уровня;

пять «красных» уровня повышенной сложности для профессионалов;

две «черных» для экстремалов.

Все трассы оборудованы системой искусственного оснежения. Два склона (№ 8 «Стрелка» и № 10 «Восток-1») освещаются после захода солнца и подготовлены для вечернего катания.

Для тех, кто только учится кататься, на курорте «Архыз» работают инструкторы: взрослые и детские. Они помогут встать на лыжи или сноуборд и освоить технику.

Карта курорта Архыз

Канатные дороги

На курорте работает девять канатных дорог: пять из них гондольные, четыре — кресельные. Одна из гондольных канаток, «Орбита», которая открылась осенью 2024 года, поднимает туристов на высоту 3014 метров и позволяет заглянуть на другую сторону хребта Абишира-Ахуба.

Все трассы и канатные дороги курорта получили названия, связанные с космосом

Так решили потому, что в середине XX века это место выбрали для установки оптического телескопа, на тот момент самого большого в мире. А сейчас недалеко от курорта работает самая крупная в стране обсерватория.

Цены

Ски-пассы

Сама карточка ски-пасса стоит 200 рублей. Цены на ски-пассы зависят от дат и тарифа. Горнолыжный сезон 2025-2026 на «Архызе» разделен на четыре периода:

стартовый — с 6 по 25 декабря;

пиковый — с 26 декабря 2025 по 11 января 2026 и с 1 февраля по 15 марта;

высокий — с 12 по 31 января и с 16 по 31 марта;

весенний — с 1 апреля по 10 мая.

В зависимости от сезона цены меняются, а продажи ски-пасса на разные периоды начинаются в разное время, поэтому лучше следить за обновлениями в соцсетях «Архыза». В высокий и пиковый периоды стоимость ски-пасса выше. Приобрести абонемент можно онлайн или в кассах курорта.

Цены на ски-пассы на курорте «Архыз» в высокий сезон зимой 2025-2026

Тариф

Для взрослых (цены в рублях) Для детей (цены в рублях)

1 день (дневной) 3500 2100

2 дня 6760 4050

3 дня 9800 5900

5 дней 15 850 9550

Фаст-трек дневной — 7000, вечерний —3400 дневной — 4200, вечерний — 2500

Аренда экипировки

На курорте можно арендовать снаряжение: за сутки это обойдется в среднем в 2200 рублей в зависимости от пункта проката и самого комплекта, а также сезона.

Проживание

Есть множество вариантов размещения: отели, базы отдыха и гостевые дома в селе Архыз, поселке Романтик и окрестностях. В обычное время там можно найти жилье по цене от 3000 в сутки на двоих, например, в гостевом доме. В пиковый сезон — в январе и феврале — цены на проживание в 1,5-3 раза выше.

Самые бюджетные варианты размещения находятся в селе Архыз: здесь стоимость ночи в трехзвездочной гостинице начинается от 6000 рублей за двухместный номер. Ближе к горнолыжному курорту цены на проживание в двухместном номере в трехзвездочном отеле начинаются от 10 500 рублей Дарья Шулик PR-менеджер компании «Авито.Путешествия»

Стоимость горнолыжных туров в Архыз начинается от 55 000 рублей на одного человека. Это поездка на шесть суток. В путевку включены завтраки, проживание, инструктаж. За перелет, прокат оборудования и ски-пасс придется заплатить дополнительно.

Чем заняться, кроме лыж

Курорт работает круглый год и подходит для семейного отдыха, для детей предусмотрены игровые комнаты.

Тюбинг и другие зимние активности

Для любителей тюбинга (или «ватрушек») оборудована отдельная трасса длиной 150 метров, зона катания огорожена сетками для защиты. В поселке Романтик можно покататься на коньках. Любители экстремального отдыха могут полетать на параплане или покататься на снегоходах, пройдя инструктаж.

Прогулки и другие активности

Смотровые площадки

На курорте можно и просто погулять: подняться на канатных дорогах на разную высоту, побывать на смотровых площадках двух склонов и полюбоваться горами.

Трекинг

Летом и осенью на Архызе хорошо заниматься трекингом: можно пройтись самостоятельно к Дуккинским озерам, Семицветному озеру или хребту Абишира-Ахуба или отправиться туда группой вместе с гидом.

Прогулки на транспорте

В теплое время можно отправиться на прогулку в горы (до смотровых площадок) или к озерам на квадроцикле или вездеходе. Стоимость зависит от маршрута и составляет в среднем от 5 до 10 тысяч рублей за аренду одного транспортного средства.

Кроме того, на курорте можно взять напрокат горный велосипед в байк-парке (есть простые «зеленые» трассы и сложные «красные» с перепадом высот 590 метров).

На лошади

В самом селе Архыз можно покататься на лошади, стоимость прогулки устанавливает хозяин животного.

Рафтинг

Одним из главных развлечений летнего сезона считается рафтинг — сплавляются по реке Большой Зеленчук. Обязательно воспользуйтесь услугами опытных инструкторов, которые предоставят все необходимое снаряжение.

«Архыз» прекрасно подходит для летнего отдыха. Стоит сходить в поход к Софийским водопадам, посетить Аланское городище, на месте которого был древний город Магас. А на подъезде к Архызу есть небольшой рынок, на котором продают одежду ручной работы, атрибуты для дома, национальные одеяния и сувениры Дарья Шулик PR-менеджер

По словам Ксении Андрианковой, также стоит посетить с экскурсией астрофизическую лабораторию РАН, где представлен один из крупнейших телескопов в Евразии. Она находится в поселке Нижний Архыз, в 36 километрах от курорта. В здешние телескопы туристы смогут увидеть кольца Сатурна и лунные кратеры.