Как туристы встретят Новый год в Москве

Где погулять в новогоднюю ночь в Москве и будет ли открыта Красная площадь
Красная площадь в новогоднюю ночь, вероятнее всего, снова будет закрыта. Рассказываем, где в Москве можно гулять в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026-го и какие места выбирают москвичи и гости столицы.
Откроют ли Красную площадь в новогоднюю ночь
Многие туристы, планирующие встречу Нового года в Москве, традиционно задаются вопросом – будет ли открыта Красная площадь в новогоднюю ночь? Это напрямую влияет на маршруты прогулок, бронирование отелей в центре и формат праздника.
В последние годы Красная площадь в ночь на 1 января закрыта для свободного посещения. Ограничения вводятся с вечера 31 декабря и действуют до утра 1 января. Такая схема применялась пять лет подряд и объяснялась мерами безопасности и организацией потоков людей в центре города.
Даже при наличии новогодней инфраструктуры – ГУМ-катка и рождественской ярмарки – массовых гуляний в полночь на площади не проводилось.
Теоретически можно воспользоваться новогодним билетом на ГУМ-каток. В кассе он стоит 12000 рублей, а сеанс длится с 22:00 31 декабря до 2:00 1 января. Однако по состоянию на 24 декабря билетов в продаже на сайте мы не нашли.
На данный момент официальной информации о планах открыть Красную площадь в новогоднюю ночь 2026 года тоже нет, и с учетом предыдущего опыта туристам не стоит рассчитывать на свободный доступ к главной площади страны. Приходить туда в новогоднюю ночь не стоит – есть вероятность попасть в толпу тех, кто напрасно будет стоять у заграждений.
Мэрия Москвы – о новогодних праздниках – 2026
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее неоднократно подчеркивал, что новогодняя программа в столице строится по принципу распределенных площадок, а не концентрации людей в одной точке.
В декабрьских обращениях он отмечал, что город готовит масштабный зимний сезон с мероприятиями во всех районах, чтобы «и москвичи, и гости столицы могли выбрать удобный формат отдыха» (см. публикации на официальном портале мэра)
Таким образом, отсутствие доступа на Красную площадь в новогоднюю ночь компенсируется большим количеством альтернативных точек притяжения.
Где гулять в новогоднюю ночь – 2026 в Москве
В центре города традиционно востребованы маршруты по Манежной площади, Никольской улице, Тверской улице и в районе Пушкинской площади. Эти пространства украшают праздничной иллюминацией, здесь сохраняется пешеходная доступность, работают кафе и рестораны.
Для туристов, которые ищут более спокойный формат, популярны парки Москвы. В рамках городского проекта «Зима в Москве» катки и прогулочные зоны работают на ВДНХ, в Парке Горького, «Сокольниках», «Коломенском» и других парках
(официальный сайт проекта). Режим работы в саму новогоднюю ночь уточняется ближе к дате, но именно парки становятся одной из ключевых альтернатив центру.
Будут ли салюты в Москве, и как встречают Новый год туристы
Как и в предыдущие годы, официальных новогодних салютов в Москве не планируется, о чем ранее сообщали городские власти. Поэтому формат праздника смещается в сторону ресторанов, баров и отелей с новогодними программами.
Многие туристы выбирают комбинированный сценарий: встречают Новый год в заведении, а затем отправляются на ночную прогулку по центральным улицам или в парки. Большинство ресторанов в центре Москвы работают в новогоднюю ночь по предварительному бронированию.
Что важно учитывать при поездке в Москву на Новый год
Планируя встречу Нового года – 2026 в Москве, туристам стоит заранее учитывать ограничения в районе Красной площади, возможные перекрытия улиц и высокий спрос на новогодние мероприятия. При этом отсутствие доступа к главной площади страны не означает отсутствия праздничной атмосферы. Город красиво украшен и ждет гостей.