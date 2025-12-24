Как туристы встретят Новый год в Москве

Красная площадь в новогоднюю ночь, вероятнее всего, снова будет закрыта. Рассказываем, где в Москве можно гулять в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026-го и какие места выбирают москвичи и гости столицы.

© tourdom.ru

Откроют ли Красную площадь в новогоднюю ночь

Многие туристы, планирующие встречу Нового года в Москве, традиционно задаются вопросом – будет ли открыта Красная площадь в новогоднюю ночь? Это напрямую влияет на маршруты прогулок, бронирование отелей в центре и формат праздника.

В последние годы Красная площадь в ночь на 1 января закрыта для свободного посещения. Ограничения вводятся с вечера 31 декабря и действуют до утра 1 января. Такая схема применялась пять лет подряд и объяснялась мерами безопасности и организацией потоков людей в центре города.

Даже при наличии новогодней инфраструктуры – ГУМ-катка и рождественской ярмарки – массовых гуляний в полночь на площади не проводилось.

Теоретически можно воспользоваться новогодним билетом на ГУМ-каток. В кассе он стоит 12000 рублей, а сеанс длится с 22:00 31 декабря до 2:00 1 января. Однако по состоянию на 24 декабря билетов в продаже на сайте мы не нашли.

На данный момент официальной информации о планах открыть Красную площадь в новогоднюю ночь 2026 года тоже нет, и с учетом предыдущего опыта туристам не стоит рассчитывать на свободный доступ к главной площади страны. Приходить туда в новогоднюю ночь не стоит – есть вероятность попасть в толпу тех, кто напрасно будет стоять у заграждений.

Мэрия Москвы – о новогодних праздниках – 2026

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее неоднократно подчеркивал, что новогодняя программа в столице строится по принципу распределенных площадок, а не концентрации людей в одной точке.

В декабрьских обращениях он отмечал, что город готовит масштабный зимний сезон с мероприятиями во всех районах, чтобы «и москвичи, и гости столицы могли выбрать удобный формат отдыха» (см. публикации на официальном портале мэра)

Таким образом, отсутствие доступа на Красную площадь в новогоднюю ночь компенсируется большим количеством альтернативных точек притяжения.

Где гулять в новогоднюю ночь – 2026 в Москве

В центре города традиционно востребованы маршруты по Манежной площади, Никольской улице, Тверской улице и в районе Пушкинской площади. Эти пространства украшают праздничной иллюминацией, здесь сохраняется пешеходная доступность, работают кафе и рестораны.

Для туристов, которые ищут более спокойный формат, популярны парки Москвы. В рамках городского проекта «Зима в Москве» катки и прогулочные зоны работают на ВДНХ, в Парке Горького, «Сокольниках», «Коломенском» и других парках

(официальный сайт проекта). Режим работы в саму новогоднюю ночь уточняется ближе к дате, но именно парки становятся одной из ключевых альтернатив центру.

Будут ли салюты в Москве, и как встречают Новый год туристы

Как и в предыдущие годы, официальных новогодних салютов в Москве не планируется, о чем ранее сообщали городские власти. Поэтому формат праздника смещается в сторону ресторанов, баров и отелей с новогодними программами.

Многие туристы выбирают комбинированный сценарий: встречают Новый год в заведении, а затем отправляются на ночную прогулку по центральным улицам или в парки. Большинство ресторанов в центре Москвы работают в новогоднюю ночь по предварительному бронированию.

Что важно учитывать при поездке в Москву на Новый год

Планируя встречу Нового года – 2026 в Москве, туристам стоит заранее учитывать ограничения в районе Красной площади, возможные перекрытия улиц и высокий спрос на новогодние мероприятия. При этом отсутствие доступа к главной площади страны не означает отсутствия праздничной атмосферы. Город красиво украшен и ждет гостей.