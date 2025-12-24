Концепция pet-friendly становится головной болью и отельеров, и постояльцев

В российской сфере гостеприимства набирает обороты тренд на поддержку концепции Pet-friendly. Только в Москве уже более 150 отелей принимают путешественников с питомцами, в Санкт-Петербурге – около 200. Туристы рады – наконец-то можно не расставаться с четвероногим или пернатым другом и не ломать голову, куда его пристроить на время поездки.

© tourdom.ru

Но есть и отрицательная сторона: некоторые стали злоупотреблять дружественным отношением окружающих к домашним животным. Одну из таких историй рассказал в своем телеграм-канале владелец и генеральный менеджер петербургской гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. В его отеле в конце минувшей недели поселились гости с маленькой собачкой. Люди каждый день уходят по своим делам,

а питомца оставляют в номере. Животное тут же начинает скулить: этот тонкий, надрывный звук часами разносится по всему этажу, нервируя других постояльцев.

Некоторые из них приходят на ресепшн с вопросом, чем можно помочь зверюшке.

«Все эти дни мы искали выход, предлагали гостям различные варианты: забирать собаку с собой на прогулки; не оставлять ее одну надолго; помочь организовать догситтера; найти любой компромисс, чтобы животное не страдало и не мешало окружающим», – говорит отельер.

Хозяева собачки, по его словам, на все предложения пожимают плечами и заявляют:

«Она всегда так себя ведет, когда ей скучно».

История не единичная. В другом отеле Санкт-Петербурга тоже на минувшей неделе туристы наблюдали похожую картину: «На протяжении 4 дней пребывания прямо напротив нашего номера примерно с 10 утра и до 9 часов вечера ежедневно, жалобно и непрерывно за дверью скулил маленький шпиц…»

Некоторые хозяева, наоборот, носят питомцев с собой везде, не выпуская из рук даже во время трапезы, чем иногда возмущают окружающих.

«На завтраке женщина с собакой под мышкой накладывала себе поесть, а волосы от питомца падали в подносы с едой. Хорошо, что я успел положить себе раньше, а то бы пришлось остаться голодным», – рассказал еще один путешественник, отметив, что в той гостинице ему понравилось почти все – и номер, и отношение персонала, «но завтрак перечеркнул 30% позитива».

Обсуждая эти случаи, многие недоумевают: как в отелях допускают, чтобы шум от животного мешал спокойствию и комфорту других гостей? «Я бы не хотела слушать целый день душераздирающий вой в соседнем номере. Мое право на отдых оплачено и должно быть гарантировано правилами приема гостей». «Эти "карманные собачки" на завтраке "под мышкой" недопустимы. Их очень любят хозяйки, они дороги во всех смыслах, но с едой это несовместимо». «Наш питомец – член семьи. Но это не означает, что другие люди должны умиляться, завтракать с шерстью в тарелке и слушать вой. Поэтому наш любимый пес остается дома, в привычной для себя обстановке, без стресса – когда уезжаем, просим детей пожить у нас», – говорят они.

Отельерам, поддерживающим концепцию Pet-friendly, предлагают для гостей с питомцами включать в стоимость проживания обязательно услугу дог-ситтера. А некоторые владельцы гостиниц решают проблему кардинально: «Сама являюсь собственником прекрасных собачек и по совместительству небольшого отеля на побережье. И к огромному сожалению гостей отказываю в размещении с питомцами именно по причине такого отношения к правилам и правам других гостей со стороны отдельных владельцев домашних животных», – рассказала одна из них.