РЖД увеличили число туристических рейсов в России

РЖД в 2025 году добавили 19 туристических железнодорожных маршрутов. С 23 декабря будет курсировать 16 туристических поездов — на три больше, чем годом ранее. В сумме запланировано 48 рейсов. Об этом на форуме «Pro. Движение» заявил гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя структура РЖД) Владимир Пястолов, сообщает ТАСС. Среди ключевых новогодних направлений — «Мороз-экспресс» и «Зимняя сказка» до Великого Устюга. Также в расписании сохранен продукт «Новогодняя ночь в Розе Хутор». По словам Пястолова, у «Зимней сказки» в этом году появился региональный формат: присоединиться к поездке смогут пассажиры не только из Москвы, но и из Ставрополя, Краснодарского края, Ростовской и Пензенской области, а также других регионов.

© tourdom.ru