Собянин ожидает рекордный турпоток в Москву в 2025 году

2025 год может стать рекордным по туристическому потоку для Москвы. Ожидается, что ее посетят 26,5 млн человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

© ТАСС

«Нынешний 2025-й год, скорее всего, станет рекордным по туристическому потоку. По предварительной оценке, будет около 26,5 млн [туристов]. Вырастет на 10% и число зарубежных туристов. Мы компенсируем потоки из Европы за счет арабского направления, Индии, Китая и ряда других дружественных стран», — сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что из года в год растет и экономическая отдача туризма. В 2030 г. вклад отрасли в ВРП Москвы увеличится до 6-7%. Столица предоставляет множество "умных" услуг, которых нет в большинстве городов мира, отметил он.