Продавать туры «по частям» с 2026 года станет рискованно

Продолжаем разбираться в том, как изменение понятия «турпродукт» в основном туристическом законе отразится на работе турагентов.

Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов обращает внимание: в редакции, которая вступит в силу с 1 марта конкретизировано – продажа туров «по частям» (когда туристу бронируют по отдельности, например, перелет и гостиницу на одни и те же даты, а для внутреннего туризма с 1 марта также экскурсии, услуги гидов) будет считаться созданием турпродукта.

Раньше эта норма по формулировке распространялась на действия туроператора. Она была введена в закон для того, чтобы работала страховка ответственности в случае, если туроператор раздельно продает размещение и перевозку – такое бывало достаточно часто. А в редакции, принятой сейчас, совершенно иной подход. Теперь правило действует для любых юридических лиц, организаций и даже физлиц, включая ИП и самозанятых, которые продают туруслуги раздельно – по разным договорам, но одному туристу на один и тот же период. Они подпадут под определение турпродукт, и, соответственно под санкции за незаконную туроператорскую деятельность.

Эксперт приводит пример: индивидуальный предприниматель бронирует у туроператора отель, а на каком-либо сайте заказывает для туриста билеты или дополнительные услуги, перечисленные в законе. Это не что иное, как продажа туруслуг по двум раздельным договорам – налицо все признаки формирования турпродукта. Пока никакого особого контроля в этой сфере не было, но вполне возможно новое определение «подтолкнет» контролирующие органы. Штраф может составить от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а если подобную схему использует юрлицо – от 5 млн до 10 млн руб.

После изменения понятия «турпродукт» для внутреннего туризма, это затронет и тех, кто компонует, например, размещение в отелях России с экскурсиями или походами с инструктором-проводником. Исключение сделано только для гостиниц: они вправе дополнять свои собственные услуги по размещению перевозкой любым видом транспорта, экскурсиями, сервисом гида-переводчика или проводника, и это не делает их туроператорами.

