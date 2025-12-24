Лучшие катки Москвы зимой 2026 года: платные и бесплатные

В декабре в Москве заработали катки с искусственным льдом. Традиционно катки открывают по всему городу, на центральных и окружных площадках, то есть расположенных в жилых районах. На некоторые из них нужно заранее покупать билеты, другие доступны бесплатно. «Лента.ру» рассказывает, где можно покататься на коньках в зимний сезон 2025-2026 и какие катки самые красивые и зрелищные, какие там цены, расписание сеансов и дополнительные услуги.

Топ платных катков Москвы

ГУМ-каток на Красной площади

ГУМ-Каток — самый центральный и самый туристический. В зимние месяцы он занимает часть главной площади страны: кататься можно в окружении ГУМа, Исторического музея, мавзолея и храма Василия Блаженного. За один сеанс катания ледовая площадка может вместить 450 человек.

Каток работает с 1 декабря 2025 до 1 марта 2026 года.

Посетители могут попасть на каток через турникеты со стороны улиц Никольская и Ильинка, гостей приглашают на лед за 15 минут до начала сеанса.

Билеты продаются в кассах при входе на каток и на официальном сайте. Продажи онлайн-билетов закрываются за 1,5 часа до начала сеанса.

Сеансы

Каток работает каждый день с 09:00 до 23:30. Сеансы длятся один час, с получасовым перерывом для технический работ.

09:00 — 10:00 10:30 — 11:30 12:00 — 13:00 13:30 — 14:30 15:00 — 16:00 16:30 — 17:30 18:00 — 19:00 19:30 — 20:30 21:00 — 22:00 22:30 — 23:30

Цены

В первой половине дня по будням на катке проводят бесплатные сеансы. Их расписание вывешивают на сайте, обычно они проходят с 09:00 до 14:30. Туда нужно получить билет. В день катания за час до сеанса его выдают в кассе

Стоимость билетов отличается в зависимости от даты. В новогодний период, с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026-го она выше, затем — ниже. Так, в новогодние каникулы билет для взрослого со своими коньками на один сеанс катания стоит 800 рублей утром и 1100 рублей вечером в будние дни и в 1100 рублей в выходные. Прокат коньков — 650 рублей.

С 12 января по 11 марта 2026 года в будние дни взрослые могут покататься бесплатно в первой половине дня и за 900 рублей — с 15:00. В выходные билет стоит 1100 рублей.

Дополнительные услуги

В помещении проката расположен гардероб, а также бесплатная камера хранения на 550 ячеек.

Посетителям доступен прокат фигурных коньков (размеры от 26-го по 43-й) и хоккейных (размеры от 25-го до 48-го). Можно также отдать коньки на заточку и арендовать помощника-фигуриста в виде пингвина, медвежонка или панды.

Защитную экипировку и шлем детского размера можно взять бесплатно при аренде коньков.

Каток в парке Горького

Большой каток в одном из самых популярных парков Москвы этой зимой находится возле главного входа, справа от арки. Каток украсили новогодней иллюминацией в тематике поезда и вокзала, на территорией есть места для отдыха и точки с горячей едой.

Сеансы

Каток работает с 09:30 до 23:00 всю неделю. Сеансы длятся полтора часа, но покинуть лед потребуется за 15 минут до конца.

Расписание сеансов:

09:30 — 11:00 11:30 — 13:00 13:30 — 15:00 15:30 — 17:00 17:30 — 19:00 19:30 — 21:00 21:30 — 23:00

Цены

Приобрести билеты можно только онлайн — через официальный сайт парка Горького. После оплаты на электронную почту придет электронный билет с qr-кодом. Его необходимо будет открыть на смартфоне или распечатать, чтобы приложить на входе к турникету.

Стоимость билета для взрослого в обычные павильоны составляет от 400 до 1000 рублей в зависимости от сеанса, в эту сумму включено пользование ячейкой камеры хранения.

На лед запрещено выходить без коньков, а также с едой и напитками.

Дополнительные услуги

Прокат коньков и дополнительного снаряжения можно оплатить только онлайн, как и входной билет. Он стоит 500 рублей. Заточка коньков обойдется в 600 рублей.

На сайте катка можно оплатить персональную тренировку за 3,5 тысячи рублей.

Ограничения

На катке действует возрастное ограничение — дети до трех лет не смогут выйти на лед. Дети в возрасте от 3 до 12 лет могут находиться на основном катке только в присутствии взрослых. С 13 лет нужно покупать взрослый билет.

Для прохода на каток по детскому билету необходимо показать документ, подтверждающий возраст ребенка. Дети с трех до шести лет включительно могут посетить каток со скидкой в 30 процентов в утренние сеансы (до 15:30) — для этого перед началом сеанса на ребенка необходимо оформить билет в «Инфоцентре», предъявив подтверждающий возраст документ.

Каток на ВДНХ

Большой каток расположен на территории ВДНХ. Главные ледовые дорожки проходят рядом с павильонами «Центральный» и «Земледелие», каток огибает фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».

На катке работают шесть павильонов, включая детский, и ледовая арена. В этом году появились ночные сеансы.

20 000 квадратных метров составляет площадь ледового покрытия на ВДНХ

Сеансы

Каток работает со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. По выходным и праздничным дням — с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. По понедельникам проводятся технические работы, поэтому каток закрыт.

Чтобы избежать больших очередей, каждый сеанс делится на часовые промежутки: у каждого гостя в билете есть строка «Время входа». Посетителям, пришедшим раньше назначенного времени, придется подождать своего часа, а тем, кто пришел позже, могут отказать в проходе на лед.

Ночные катания — специальные сеансы, которые проходят в первом и втором павильоне зимой 2026 года. Покататься можно с полуночи до 02:30, запускают в павильоны с 23:45. Ночные сеансы запланированы на 27 декабря, 3, 6 и 25 января, 14 февраля.

Цены

Взрослый билет без аренды коньков стоит от 500 рублей, с коньками — от 1000. В выходные и праздничные дни билеты стоят дороже.

Стоимость сеанса для детей (от 6 до 14 лет) без проката составляет от 300 рублей, с прокатом — от 1000.

Дополнительные услуги

В каждом павильоне есть камеры хранения, туалет и место для переобувания, работают пункты проката спортивного инвентаря. Прокат стоит 600 рублей, вместе с защитной экипировкой — 750 рублей.

Каток в «Лужниках»

Большой прямоугольный каток с подсветкой льда и мультимедийными инсталляциями. Площадь в 16,5 тысячи квадратных метров делится на несколько зон: основная арена для массового катания, детская площадка, ледовые дорожки. Четыре павильона, на территории есть кафе и рестораны.

Каток вмещает 3000 человек одновременно.

По вечерам на фасаде Большой спортивной арены включают 3D-шоу

Сеансы

Каток в «Лужниках» работает все дни, кроме вторника. По будням три сеанса, по выходным — четыре.

Сеансы по будням:

11:30 — 15:00 16:00 — 18:30 19:30 — 22:30

Сеансы по выходным:

09:30 — 11:30 12:30 — 15:00 16:00 — 18:30 19:30 — 22:30

Цены

Билеты можно купить онлайн на сайте и в кассах на месте.

Стоимость входного билета зависит от сеанса и дня, по выходным и праздникам дороже. Для взрослых — от 600 до 1400 рублей. Детям от трех до шести лет вход бесплатный, но на месте все равно потребуется получить билет. Детям от семи до 14 лет билет обойдется от 300 до 700 рублей.

Дополнительные услуги

Прокат коньков работает во всех четырех павильонах катка, стоит 500 рублей. Есть размеры 31-50 для взрослых, 25-36 для детей.

За 500 рублей можно арендовать помощника фигуриста. Также есть услуга заточки коньков.

Каток в саду имени Баумана

Еще один атмосферный каток под открытым небом расположен в центре Москвы по адресу улица Старая Басманная, 15. Искусственным льдом залиты 1000 квадратных метров.

Ледовая площадка находится в пешей доступности от станций метро «Курская» и «Красные ворота».

Сеансы

первый — с 10:00 до 12:00 второй — с 13:00 до 15:00 третий — с 16:00 до 18:00 четвертый — с 19:00 до 22:00

Цены

Билет на каток в будние дни стоит от 350 рублей, в выходные — от 500. Купить билеты можно только онлайн на сайте.

Дополнительные услуги

В теплом шатре можно переодеться. Работает пункт проката коньков и помощников фигуриста, есть туалет, гардероб и кафе.

Заточка коньков обойдется в 300 рублей, прокат — 350 рублей за сеанс. Воспользоваться гардеробом можно за 50 рублей.

Стоимость игрушки помощник фигуриста — 300 рублей за первый час и 200 рублей — за каждые следующий час.

Для проведения индивидуальной платной тренировки по фигурному катанию необходимо заранее записаться по телефону +7 (967) 173-87-33.

Каток «Лед» парке «Сокольники»

Каток вместимостью в 950 человек расположен на Фестивальной площади парка по адресу улица Сокольнический Вал, 1. Там заливают искусственный лед, благодаря чему можно кататься даже в плюсовую температуру. По четвергам проводят сеансы скоростного катания с 21:00 до 23:00 часов.

Сеансы:

первый — с 10:00 до 12:00 второй — с 13:00 до 16:00 третий — с 17:00 до 20:00 четвертый — с 21:00 до 23:00

Заходить в павильоны можно за 15 минут до начала сеанса.

Цены

С понедельника по четверг входной билет стоит 300 рублей, в пятницу и выходные — 500 рублей.

Дополнительные услуги

Прокат коньков обойдется в 400 рублей, столько же стоит аренда тренажера для обучения.

Каток на Царской набережной в Коломенском

Зимой 2025-2026 года в парке Коломенское работают два катка — на набережной и Фестивальной площадке. Билеты на каждый нужно покупать отдельно.

Каток на набережной открылся впервые. Он растянулся на 1,7 километра вдоль Москвы-реки. Над всей территорией трассы повесили гирлянды, чтобы создать эффект звездного неба. Одновременно могут кататься 2500 человек.

Каток на набережной будет работать до 11 января 2026 года

Сеансы

Каток на набережной открыт со вторника по воскресенье с 10:30 до 22:00, каждый день — шесть сеансов.

10:30 — 12:00 12:00 — 13:30 13:30 — 15:00 17:00 — 18:30 18:30 — 20:00 20:00 — 22:00

Цены

Взрослый билет стоит от 600 рублей, детский (с трех до 12 лет) — от 350 рублей.

Покупать билеты нужно онлайн на сайте.

Дополнительные услуги

Прокат коньков для взрослых стоит от 600 рублей, для детей — от 350 рублей. Можно арендовать тренажер-помощник от 800 рублей.

Каток на Фестивальной площадке в Коломенском

Круговой каток находится по адресу проспект Андропова, 39. Он будет работать всю зиму, до потепления. Это каток классической формы площадью 3718 квадратных метров. На территории есть теплые раздевалки, ячейки хранения и кафе.

Сеансы

Работает всю неделю. В будние дни — с 11:00 до 22:00, в выходные и праздники открывается на час раньше — в 10:00.

Сеансы по будням:

11:00 — 12:30 13:30 — 15:30 16:45 — 18:45 20:00 — 22:00

Сеансы по выходным и праздникам:

10:00 — 12:00 13:15 — 15:15 16:30 — 18:30 19:45 — 22:00

Цены

По будням входной билет обойдется в 350 рублей, в выходные — 550 рублей. Для детей и льготных категорий посетителей стоимость 200 рублей в любой день.

Дополнительные услуги

Можно арендовать коньки размером от 27-го до 47-го. Услуга стоит 50 рублей. Столько же обойдется прокат наколенников и налокотников и, отдельно, шлема.

Заточка коньков — 200 рублей.

Тренажер-помощник для начинающих стоит 350 рублей.

Топ бесплатных катков

Катки «Московских сезонов»

В разных районах столицы работают катки проекта «Московские сезоны». Чтобы попасть на них, потребуется зарегистрироваться на сайте «Зима в Москве» и получить билет на конкретное время.

Катки расположены во всех административных округах город, найти ближайший можно по карте. На ней есть как большие катки в парках, так и уличные на районах, у дома.

График работы катков зависит от погодных условий.

Цена

В большинстве точек билеты бесплатны. Прокат коньков обойдется в 50 рублей с залогом в 2000 рублей. Столько же (но с залогом в 1000 рублей) стоит аренда наколенников и налокотников, а также шлема (за него придется платить отдельно).

Каток «Растокино» в парке «Яуза»

Каток залит напротив дома 2 по улице Бажова.

Сеансы

С понедельника по четверг каток работает с 10:00 до 23:00, в пятницу — с 10:00 до 22:00, в выходные — с 09:00 до 22:00.

На этом катке также можно поиграть в хоккей — для этого предусмотрены специальные сеансы каждый день.

По будням три сеанса свободного катания: с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00 и с 17:00 до 20:00 В выходные четыре сеанса: с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00, с 17:00 до 20:00 и с 20:30 до 22:00 Игра в хоккей 18+: с понедельника по четверг с 10:00 до 11:00 и с 20:30 до 23:00, в пятницу с 10:00 до 11:00, в выходные с 09:00 до 10:00

Дополнительные услуги

Есть опция проката коньков, стоимость составляет 400 рублей за один час и 600 — за два. Пункт проката работает в будни с 11:00 до 22:00, в выходные — с 10:00.

За 450 рублей можно заточить коньки, за 550 рублей — взять помощника фигуриста. Ячейка хранения стоит 300 рублей в час.

Каток в парке «Певческое поле»

Каток расположен напротив дома 28 по улице Заповедной.

Сеансы

Режим работы — каждый день с 10:00 до 22:00. Ежедневно с 16:00 до 17:00 технический перерыв.

Массовое катание:

Понедельник — пятница: с 11:00 до 16:00 Понедельник: с 17:00 до 22:00 Вторник — пятница: с 17:00 до 21:00, с 21:00 до 22:00 Выходные: с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 16:00 и с 17:00 до 22:00

Дополнительные услуги

На катке проводят обучение фигурному катанию в группах, куда нужно заранее записаться по телефону +7 (985) 115 57 45. В группу берут детей старше семи лет.

На катке предусмотрен прокат коньков и помощников фигуриста. Стоимость аренды коньков — 400 рублей за один час в будни, 550 рублей в выходные. Также можно взять в аренду лыжи за 400 рублей в час по будням и 500 рублей в час — по выходным.

Также есть платная камера хранения и заточка коньков.

Каток в парке «Чермянка»

Еще один бесплатный каток расположен в парке Чермянка (Юрловский проезд, 8).

Сеансы

Каток работает с 10:00 до 22:00 ежедневно, также там проходят занятие хоккеем для разных групп и обучение фигурному катанию. Каждый день технические перерывы с 13:30 по 14:30 и с 16:00 по 17:00.

Понедельник: свободное катание с 11:00 до 13:30, с 14:30 до 16:00, с 17:00 до 20:00; хоккейное катание с 10:00 до 11:00 Вторник: свободное катание с 11:00 до 13:30, с 14:30 до 16:00, с 17:00 до 21:00, с 21:00 до 22:00; хоккейное катание с 10:00 до 11:00, с 21:00 до 22:00 Среда: свободное катание с 11:00 до 13:30, с 14:30 до 16:00, с 17:00 до 21:00, с 21:00 до 22:00; хоккейное катание с 10:00 до 11:00 Четверг: свободное катание с 11:00 до 13:30, с 14:30 до 16:00, с 17:00 до 21:00, с 21:00 до 22:00; хоккейное катание с 10:00 до 11:00, с 21:00 до 22:00 Пятница: свободное катание с 11:00 до 13:30, с 14:30 до 16:00, с 17:00 до 21:00, с 21:00 до 22:00; хоккейное катание с 10:00 до 11:00 Суббота: свободное катание с 10:00 до 13:30, с 14:30 до 16:00 и с 17:00 до 22:00 Воскресенье: свободное катание с 12:00 до 13:30, с 14:30 до 16:00 и с 17:00 до 22:00, хоккейное катание с 10:00 до 12:00

Дополнительные услуги

Прокат коньков стоит 400 рублей в час в будние дни и 550 рублей в выходные. Заточки коньков в парке нет.

Можно арендовать лыжи от 400 рублей в час и помощника фигуриста от 500 рублей.

Где еще покататься в Москве

Mega Ice в ТЦ «Авиапарк»

Находится на четвертом этаже торгового центра «Авиапарк» (Ходынский бульвар, 4).

Mega Ice предлагает посетителям сеансы массового катания, а также возможность приобрести абонемент, индивидуальную тренировку по хоккею или участие в группе по фигурному с катанию с профессиональным инструктором. На катке есть пункт проката коньков и защитной экипировки.

Сеансы:

Каток в «Авиапарке» работает с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00, по пятницам и субботам — с 10:00 до 23:00. Сеансы катания и чисток льда можно посмотреть на сайте.

Цены

Длительность одного сеанса катания — 60 минут.

Билет на один сеанс для взрослого (с 10 лет) обойдется в 700 рублей, для ребенка до 10 лет — 600 рублей.

Абонемент на шесть посещений (одно посещение — это 120 минут) стоит 4600 рублей, на 10 посещений — 7100 рублей, на 16 посещений — 10 320 рублей. Срок действия абонемента — два месяца со дня покупки.