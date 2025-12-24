На Урале резко вырос спрос на «сонный туризм»

В Челябинской области в преддверии новогодних праздников набирает популярность «сонный туризм» — отдых, направленный на восстановление и борьбу со стрессом. Основной акцент делается на качественный сон, прогулки на свежем воздухе и процедуры, способствующие релаксации.

Анализ данных показал значительный рост спроса на такой вид отдыха: число бронирований в санаториях увеличилось в 1,5 раза, а трафик на сайты отелей, акцентирующих внимание на качестве сна, вырос на 44%. Также на 15% повысился спрос на кемпинги, глэмпинги и загородные дома.

При выборе размещения туристы стали обращать особое внимание на детали, обеспечивающие комфортный отдых: наличие ортопедических матрасов и подушек, блэкаут-штор и зон «тихого» размещения. Основной аудиторией, интересующейся «сонным туризмом», являются женщины и люди в возрасте 35-44 лет. Наиболее популярными направлениями стали курорты Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края, Крыма и Республики Алтай, а также варианты отдыха в соседних регионах.

