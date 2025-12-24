В 2026 году откроется новый гостиничный корпус Azimut Hotels

В дагестанском Каспийске к лету 2026 года начнет принимать туристов новый гостиничный корпус Azimut Hotels. Он будет рассчитан на 162 номера.

«Новый гостиничный корпус категории 4*+ в составе курортного комплекса Azimut Парк Отель Каспийск, рассчитанный на 162 номера, начнет работу к летнему сезону 2026 года. Одним из ключевых преимуществ объекта является его расположение на первой береговой линии Каспийского моря», — сообщили в пресс-службе гостиничной сети Azimut.

В отеле предполагаются номера разных категорий — от стандарта до семейных апартаментов с двумя спальнями и панорамными видами на морское побережье. На первом этаже корпуса расположится современный конференц-зал, также отдыхающим будут доступны многофункциональный комплекс с крытым бассейном, спа-зоной и фитобаром.

«Каспийск — популярное направление для летнего отдыха у россиян за счет своего расположения, мягкого климата и возможности совместить пляжный отдых с посещением различных достопримечательностей. С учетом нового корпуса общий фонд отеля Azimut в Каспийске превысит 300 номеров», — прокомментировал генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.

В октябре этого года «Это Кавказ» сообщал, что в Дербенте приступили к строительству курортного отеля сети Azimut Hotels. Возведение туристического объекта обойдется в 3 миллиарда рублей.