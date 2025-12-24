Столичный комитет по туризму сообщил, что основной поток гостей из дальнего зарубежья в Москву теперь формирует молодежь. Более половины туристов из Китая, Индии и стран Ближнего Востока — люди в возрасте 18–34 лет.

Молодые иностранные туристы стали новой целевой аудиторией Москвы. Как сообщил столичный комитет по туризму, ядро турпотока из дальнего зарубежья теперь составляют путешественники в возрасте 18–34 лет. Их доля составляет 53% среди гостей из Китая, 56% из Индии и 45% из стран Ближнего Востока.

Эта категория туристов активно пользуется городскими цифровыми сервисами и задаёт новые тренды на туристическом рынке. Новость о росте молодёжной аудитории совпала с другими позитивными событиями для российского турпотока: начали работу визовые центры Кипра в Москве и Санкт-Петербурге, а Малайзия рассчитывает запустить прямое авиасообщение с Россией в первой половине 2026 года.

