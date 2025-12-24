Один из старейших общественных парков России принял за год 770 тысяч туристов

В Пензенской области на заседании регионального совета по туризму подвели итоги 2025 года и обсудили планы по реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В мероприятии приняли участие представители власти, культурных учреждений и туристической сферы.

В рамках заседания состоялось награждение победителей конкурса «Лучшие предприятия туриндустрии Пензенской области – 2025». Второе место в номинации «Лучший объект развлечения» занял парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского — одно из старейших общественных пространств России.

Парк Белинского остаётся главным центром притяжения туристов и жителей региона. В 2025 году на его территории прошло более 670 мероприятий, а общее число посетителей составило около 770 тысяч человек.

Ранее писали, что столичный комитет по туризму сообщил, что основной поток гостей из дальнего зарубежья в Москву теперь формирует молодежь. Более половины туристов из Китая, Индии и стран Ближнего Востока — люди в возрасте 18–34 лет. Кроме того, в Челябинской области перед новогодними праздниками резко вырос спрос на «сонный туризм» — отдых для полноценного восстановления и борьбы со стрессом.